Посол советует латвийцам: как лучше выехать из Израиля

В передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении посол рассказал, что выехать из Израиля по суше можно через Египет, а с сегодняшнего дня покинуть страну можно будет также через Иорданию. Позже ожидается, что будет организовано паромное сообщение с Кипром.

Посол Латвии в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Дана Голдфинча ранее также не рекомендовала латвийцам самостоятельно пытаться покинуть ОАЭ по сухопутным маршрутам, а вместо этого дожидаться решения ситуации на месте.

Серафинович сообщил, что посольству известно о нескольких десятках находящихся в Израиле латвийцах, которые зарегистрировались в консульском регистре или связались с посольством. В настоящее время посольство закрыто для посетителей и не предоставляет ряд услуг, сосредоточившись на решении вопросов безопасности.

