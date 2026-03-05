Абсолютное большинство из них - это лекарства, произведенные за рубежом и импортированные в Латвию.

Министерство здравоохранения в феврале этого года опубликовало данные о результатах реформы цен на лекарства, указав, что в среднем цены в аптеках снизились на 17%, и особенно это было заметно в сегменте самых дорогих препаратов.

В то же время в результате реформы 2025 года на лекарства стоимостью до 5 евро цены в основном выросли.

С 1 января 2025 года в Латвии были изменены принципы формирования цен на лекарства, введена новая модель наценок и установлены сниженные пределы наценок для оптовых торговцев и аптек.

Реформа предусматривала, что в Латвии цены производителей не могут превышать цены производителей в Литве или Эстонии, а также содержала условие, что производители могут менять цену один раз в год, при этом ограничения порога цены нет.

Таким образом, если производитель повышает цену в Литве или Эстонии, цену можно повышать и в Латвии без ограничения один раз в год.

Изучив данные ГАЛ об изменениях цен производителей на лекарства, газета "Diena" пришла к выводу, что именно в январе 2025 года, когда вступила в силу реформа, производители массово меняли цены. В целом в январе 2025 года производители повысили максимально допустимую цену для 248 препаратов - в большинстве случаев это были медикаменты, произведенные за рубежом.

Данные ZVA, проанализированные Dienas, показывают, что цены на многие лекарства выросли как минимум на треть, а на 14 лекарств — даже более чем на половину, а на некоторые — даже на 135% и 150%. В денежном выражении это означает, что, например, максимально допустимая цена с НДС на произведенный в Финляндии препарат Amlodipine Vitabalans (5 мг) до повышения цены составляла 2,50 евро, а после повышения цены – уже 5,49 евро (увеличение цены, заявленной производителем, составило 135,29%), в то время как Bisoprolol Vitabalans (5 мг) того же производителя ранее стоил 2,62 евро, а после повышения цены – 5,89 евро (заявленное повышение цены – 150%).

Особенно ощутимое повышение цен наблюдается на самые дорогие лекарства, например, произведенный в Нидерландах Fluorouracil Accord (50 мг/мл, флакон 100 мл) ранее стоил до 25,42 евро, а после подорожания – уже почти 40 евро (39,98 евро). Подорожание продукта Minirin немецкой компании Ferring составило с 25,30 до 39,24 евро, а цена препарата Grafalon (20 мг/мл) немецкой компании Neovii Biotech выросла с 3362,80 евро до 4807,04 евро (повышение цены на 42,98%).

В январе было объявлено о снижении цен на 228 лекарственных средств, например, на препарат Lenalidomide 5 мг латвийской компании Grindeks цена снизилась с 3215,18 евро до 550,48 евро, лекарство того же производителя Sitagliptin Grindeks (100 мг) стоит на треть меньше (максимально допустимая цена ранее – 55,97 евро, сейчас – 30,64 евро).

В июле рост цен был зафиксирован на 72 лекарственных средства, например, Accord Bisoprolol 2,5 мг – на 224% (ранее продукт стоил 0,74 евро, новая цена – 2,40 евро), цена продукта Simvastatin (20 мг) той же компании выросла на 69% (с 2,16 евро до 3,65 евро), а цена лекарства Pan-Amoxicillin 1 г компании Panpharma выросла на 15% (с 45,81 евро до 52,55 евро).

В августе рост цен был зафиксирован на 57 лекарственных средств, в сентябре – на 9 лекарственных средств, в октябре – на 24 лекарственных средств, в ноябре – на 46 лекарственных средств, в декабре – на 5 лекарственных средств. Данные ZVA о ситуации в январе 2026 года еще не опубликованы. Учитывая, что в 2025 году именно январь был самым активным периодом для изменения цен производителей, которое может производиться один раз в год, можно прогнозировать, что в январе 2026 года в статистике ZVA по ценам производителей лекарственных средств также ожидаются существенные изменения.

(Diena)