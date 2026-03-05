До 100 % доходило: производители массово меняли цены на лекарства после ввода реформы (1)

© LETA 5 марта, 2026 10:13

Важно 1 комментариев

Статистика Государственного агентства лекарств (ГАЛ) показывает, что в 2025 году фармацевтические компании и их представительства в Латвии повысили цены на 708 медикаментов, тогда как цены 730 лекарств были снижены. Также статистика свидетельствует о том, что нередко повышение цен было весьма значительным - более чем на 30%, а в некоторых случаях - даже на 100% и больше.

Абсолютное большинство из них - это лекарства, произведенные за рубежом и импортированные в Латвию.

Министерство здравоохранения в феврале этого года опубликовало данные о результатах реформы цен на лекарства, указав, что в среднем цены в аптеках снизились на 17%, и особенно это было заметно в сегменте самых дорогих препаратов.

В то же время в результате реформы 2025 года на лекарства стоимостью до 5 евро цены в основном выросли.

С 1 января 2025 года в Латвии были изменены принципы формирования цен на лекарства, введена новая модель наценок и установлены сниженные пределы наценок для оптовых торговцев и аптек.

Реформа предусматривала, что в Латвии цены производителей не могут превышать цены производителей в Литве или Эстонии, а также содержала условие, что производители могут менять цену один раз в год, при этом ограничения порога цены нет.

Таким образом, если производитель повышает цену в Литве или Эстонии, цену можно повышать и в Латвии без ограничения один раз в год.

Изучив данные ГАЛ об изменениях цен производителей на лекарства, газета "Diena" пришла к выводу, что именно в январе 2025 года, когда вступила в силу реформа, производители массово меняли цены. В целом в январе 2025 года производители повысили максимально допустимую цену для 248 препаратов - в большинстве случаев это были медикаменты, произведенные за рубежом.

Данные ZVA, проанализированные Dienas, показывают, что цены на многие лекарства выросли как минимум на треть, а на 14 лекарств — даже более чем на половину, а на некоторые — даже на 135% и 150%. В денежном выражении это означает, что, например, максимально допустимая цена с НДС на произведенный в Финляндии препарат Amlodipine Vitabalans (5 мг) до повышения цены составляла 2,50 евро, а после повышения цены – уже 5,49 евро (увеличение цены, заявленной производителем, составило 135,29%), в то время как Bisoprolol Vitabalans (5 мг) того же производителя ранее стоил 2,62 евро, а после повышения цены – 5,89 евро (заявленное повышение цены – 150%).

Особенно ощутимое повышение цен наблюдается на самые дорогие лекарства, например, произведенный в Нидерландах Fluorouracil Accord (50 мг/мл, флакон 100 мл) ранее стоил до 25,42 евро, а после подорожания – уже почти 40 евро (39,98 евро). Подорожание продукта Minirin немецкой компании Ferring составило с 25,30 до 39,24 евро, а цена препарата Grafalon (20 мг/мл) немецкой компании Neovii Biotech выросла с 3362,80 евро до 4807,04 евро (повышение цены на 42,98%).

В январе было объявлено о снижении цен на 228 лекарственных средств, например, на препарат Lenalidomide 5 мг латвийской компании Grindeks цена снизилась с 3215,18 евро до 550,48 евро, лекарство того же производителя Sitagliptin Grindeks (100 мг) стоит на треть меньше (максимально допустимая цена ранее – 55,97 евро, сейчас – 30,64 евро).

В июле рост цен был зафиксирован на 72 лекарственных средства, например, Accord Bisoprolol 2,5 мг – на 224% (ранее продукт стоил 0,74 евро, новая цена – 2,40 евро), цена продукта Simvastatin (20 мг) той же компании выросла на 69% (с 2,16 евро до 3,65 евро), а цена лекарства Pan-Amoxicillin 1 г компании Panpharma выросла на 15% (с 45,81 евро до 52,55 евро).

В августе рост цен был зафиксирован на 57 лекарственных средств, в сентябре – на 9 лекарственных средств, в октябре – на 24 лекарственных средств, в ноябре – на 46 лекарственных средств, в декабре – на 5 лекарственных средств. Данные ZVA о ситуации в январе 2026 года еще не опубликованы. Учитывая, что в 2025 году именно январь был самым активным периодом для изменения цен производителей, которое может производиться один раз в год, можно прогнозировать, что в январе 2026 года в статистике ZVA по ценам производителей лекарственных средств также ожидаются существенные изменения.

(Diena)

Комментарии (1)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (1)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

