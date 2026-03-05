Можно ли фотографировать в самолёте? Ответ авиакомпаний вас шокирует

Редакция PRESS 5 марта, 2026 11:13

Всюду жизнь 0 комментариев

Фото облаков из иллюминатора, селфи на фоне крыла и снимок обеда на подносе — для многих это почти обязательная часть перелёта. Но недавно пассажиры одного рейса были сильно удивлены.

Перед взлётом бортпроводники объявили: фотографировать во время полёта без разрешения авиакомпании нельзя.

Люди в салоне переглянулись. Неужели даже снимок облаков под запретом?

На самом деле всё не так просто.

Формально фотографировать на борту не запрещено законом. Но окончательные правила могут устанавливать сама авиакомпания и экипаж конкретного рейса.

Если съёмка, по мнению экипажа, может мешать безопасности или нарушать чью-то приватность, её могут запретить прямо во время полёта.

Большинство авиакомпаний всё же относятся к этому спокойно. Снимки облаков, крыла самолёта или еды обычно никто не запрещает.

Но есть важное условие — не фотографировать других пассажиров без их согласия.

Например, ирландский лоукостер Ryanair прямо указывает в правилах: съёмка сотрудников аэропорта или экипажа без разрешения строго запрещена.

Похожие ограничения действуют и у других перевозчиков. EasyJet допускает фотографии, если они не мешают другим пассажирам и не снимают людей без их согласия.

А австралийская авиакомпания Qantas несколько лет назад даже обновила правила и отдельно подчеркнула: перед съёмкой сотрудников или других пассажиров нужно обязательно спросить разрешение.

Иногда ограничения бывают ещё строже. Некоторые авиакомпании Центральной Азии вообще запрещают съёмку в салоне самолёта.

Поэтому опытные путешественники советуют простую вещь: если планируете активно снимать видео или делать много фото, лучше заранее уточнить у бортпроводников.

Хотя для большинства пассажиров всё по-прежнему заканчивается тем самым привычным кадром — крыло самолёта, белые облака и подпись: «Летим».
 
 
 

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 18:53

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

