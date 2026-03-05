Можно ли фотографировать в самолёте? Ответ авиакомпаний вас шокирует

Перед взлётом бортпроводники объявили: фотографировать во время полёта без разрешения авиакомпании нельзя.

Люди в салоне переглянулись. Неужели даже снимок облаков под запретом?

На самом деле всё не так просто.

Формально фотографировать на борту не запрещено законом. Но окончательные правила могут устанавливать сама авиакомпания и экипаж конкретного рейса.

Если съёмка, по мнению экипажа, может мешать безопасности или нарушать чью-то приватность, её могут запретить прямо во время полёта.

Большинство авиакомпаний всё же относятся к этому спокойно. Снимки облаков, крыла самолёта или еды обычно никто не запрещает.

Но есть важное условие — не фотографировать других пассажиров без их согласия.

Например, ирландский лоукостер Ryanair прямо указывает в правилах: съёмка сотрудников аэропорта или экипажа без разрешения строго запрещена.

Похожие ограничения действуют и у других перевозчиков. EasyJet допускает фотографии, если они не мешают другим пассажирам и не снимают людей без их согласия.

А австралийская авиакомпания Qantas несколько лет назад даже обновила правила и отдельно подчеркнула: перед съёмкой сотрудников или других пассажиров нужно обязательно спросить разрешение.

Иногда ограничения бывают ещё строже. Некоторые авиакомпании Центральной Азии вообще запрещают съёмку в салоне самолёта.

Поэтому опытные путешественники советуют простую вещь: если планируете активно снимать видео или делать много фото, лучше заранее уточнить у бортпроводников.

Хотя для большинства пассажиров всё по-прежнему заканчивается тем самым привычным кадром — крыло самолёта, белые облака и подпись: «Летим».





