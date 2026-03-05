Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
Пн, 23. Марта
Доступность

Отстали от ЕС на 25 лет: как Латвия экономит на больных людях (1)

© LETA 5 марта, 2026 10:30

Новости Латвии

Пациентам с диабетом первого типа в Латвии по-прежнему не оплачивается лечение с использованием глюкозных сенсоров и инсулиновых помп, как это предусмотрено стандартной терапией в странах ЕС. Латвия в этом смысле отстает на 10-25 лет, что приводит к большому числу осложнений, инвалидности и преждевременной смертности.

Уже три года в Сейме и Министерстве здравоохранения проходят регулярные встречи по этому вопросу, однако положительной динамики нет, указывает Латвийская ассоциация диабета (ЛАД).

Диабет первого типа неизлечим - это аутоиммунное заболевание, не связанное с образом жизни. Пациент может жить, только вводя себе несколько раз в день инсулин, и доза должна соответствовать уровню сахара в крови.

Как указала на заседании подкомиссии Сейма по общественному здоровью руководитель ЛАД Гунта Фреймане, в Латвии государство обеспечивает таким пациентам инсулин для инъекций и четыре тест-полоски в день для определения уровня глюкозы, но не оплачивает ни сенсоры мониторинга глюкозы, ни инсулиновые помпы, как это происходит в других европейских странах, в том числе в Литве и Эстонии.

В настоящее время сенсоры получает очень небольшое количество таких пациентов. Как рассказала одна из пациенток, участвовавшая в заседании, она сама покупает глюкозный сенсор - он стоит 46 евро, и каждые десять дней необходимо приобретать новый.

Столь же необходима и инсулиновая помпа, которая для части пациентов является единственным средством контроля заболевания, поскольку другие методы лечения неэффективны.

Количество прожитых без тяжелых осложнений лет у пациентов с диабетом 1-го типа в Латвии - на 31 год меньше, чем у пациентов без этого диагноза.

(Diena)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Главные новости

Важно

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (1)

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии 1 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 1 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Важно 18:31

Важно 1 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 1 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Важно 18:15

Важно 1 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 1 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

Важно 18:06

Важно 1 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать