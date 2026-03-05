Захлебнулась в канаве: трагический случай в Иманте

Семья до сих пор в шоке и не понимает, как такое могло случиться. "Я сама не понимаю, что произошло. Ну как - здесь ведь невозможно утонуть? Нет, там было много воды, там было много, и она чистила", - рассказывает сестра погибшей.

У одного из соседей у дома установлена видеокамера. Просматривая записи, видно, что 64-летняя женщина лежит на животе у канавы и пытается руками добраться до трубы, но в какой-то момент падает и остается в воде.

Госполиция возбудила уголовное дело, для выяснения причины смерти назначены экспертизы.

Каждый из встреченных на улице жителей говорит о системе отвода воды, которая уже много лет не дает покоя. "Год назад Рижская дума объявила конкурс, чтобы привести эти канавы в порядок. Но они практически ничего не сделали. Немного прошлись сверху, а нужно прочистить все трубы", - говорит один из собседников программы.

В Рижской думе объясняют, что канавы вдоль улицы Шкерсиела были повторно прочищены в конце 2023 года. Эта зима с более интенсивными снегопадами и морозами создала условия, при которых сейчас в мелиоративных канавах воды больше, чем обычно. Из-за этого сложилась ситуация, когда отдельные трубы под подъездными дорожками к участкам, установленные самими жителями, не в полной мере выполняют функцию водоотведения. Специалисты самоуправления осмотрели Шкерсиелу в понедельник, 2 марта. После этого подрядной компании сообщили, что на Шкерсиеле требуется аварийная промывка труб, выполнение работ запланировано на ближайшие дни.