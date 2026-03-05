Захлебнулась в канаве: трагический случай в Иманте

Редакция PRESS 5 марта, 2026 15:12

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Во вторник 3 марта, в рижском микрорайоне Иманта произошел трагический случай: женщина  пошла прочистить водоотводную трубу, упала в наполненную водой канаву и захлебнулась, сообщает программа TV3 Degpunktā.

Семья до сих пор в шоке и не понимает, как такое могло случиться. "Я сама не понимаю, что произошло. Ну как - здесь ведь невозможно утонуть? Нет, там было много воды, там было много, и она чистила", - рассказывает сестра погибшей.

У одного из соседей у дома установлена видеокамера. Просматривая записи, видно, что 64-летняя женщина лежит на животе у канавы и пытается руками добраться до трубы, но в какой-то момент падает и остается в воде.

Госполиция возбудила уголовное дело, для выяснения причины смерти назначены экспертизы.

Каждый из встреченных на улице жителей говорит о системе отвода воды, которая уже много лет не дает покоя. "Год назад Рижская дума объявила конкурс, чтобы привести эти канавы в порядок. Но они практически ничего не сделали. Немного прошлись сверху, а нужно прочистить все трубы", - говорит один из собседников программы.

В Рижской думе объясняют, что канавы вдоль улицы Шкерсиела были повторно прочищены в конце 2023 года. Эта зима с более интенсивными снегопадами и морозами создала условия, при которых сейчас в мелиоративных канавах воды больше, чем обычно. Из-за этого сложилась ситуация, когда отдельные трубы под подъездными дорожками к участкам, установленные самими жителями, не в полной мере выполняют функцию водоотведения. Специалисты самоуправления осмотрели Шкерсиелу в понедельник, 2 марта. После этого подрядной компании  сообщили, что на Шкерсиеле требуется аварийная промывка труб, выполнение работ запланировано на ближайшие дни.

 

Комментарии (0)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

