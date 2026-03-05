«Говори на нашем языке или молчи!» Фонд интеграции унизил латышей? (ВИДЕО) (2)

Редакция PRESS 5 марта, 2026 19:05

В Латвии утро началось с нового скандала, в который оказался вовлечён Фонд Общественной интеграции (SIF). Речь идёт о видеоролике, в котором школьники из нацменьшинств представлены как жертвы, а латышскоговорящие ученики — как агрессоры, словесно нападающие на тех, кто не говорит в учебном заведении по-латышски.

Этот ролик сейчас стал одной из самых обсуждаемых тем в социальной сети X. Пользователи возмущены и задаются вопросом, зачем понадобилось публиковать такой, по их мнению, разжигающий ненависть видеоматериал. Позже Фонд  общественной интеграции приостановил публикацию видеоролика для дополнительной оценки с учетом мнений, выраженных в общественном пространстве, говорится в сообщении SIF в социальных сетях.

Вкратце сюжет клипа с названием «Valoda, ko saprot visi!» («Язык, который понимают все») такой: Молодой человек на перемене звонит маме и говорит с ней на родном языке. На это реагирует другой юноша по имени Райво, произнося с издевкой: "Что, цыган, латышский язык забыл? Если что, главный язык здесь - латышский".

После сцена меняется, и вот уже латышский мальчик Райво учится, судя по контексту, в некой англоязычной стране и тоже разговаривает с мамой по телефону по-латышски. На это реагирует светловолосая девушка Ханна словами на английском: "Эй, говори на нашем языке или вообще не говори". После чего Райво становится больно, обидно и, наверно, даже немного стыдно. Ведь на родине, в Латвии, он вел себя также. Заканчивается ролик фразой: "Мы не выбираем свою национальность. Доброта - универсальный язык общения".

В целом, посыл понятен: будьте добрее и терпимее. Но латышский сегмент интернета взорвался шквалом гневных комментариев. Вот некоторые из них:

Андрис Велпс: "Кампания SIF — целенаправленная атака на национальное самосознание латышской молодежи. Решительно осуждаем распространённый Фондом общественной интеграции видеоролик «Valoda, ko saprot visi!» («Язык, который понимают все»), который вместо укрепления латышского языка занимается дискредитацией латышской молодежи и подрывом статуса государственного языка.

Государственное учреждение на средства всех налогоплательщиков производит контент, где латышские подростки показаны в унизительном свете — как будто они нападают на другого подростка, разговаривающего с матерью на родном языке. Полностью игнорируя последствия 50 лет русификации и нынешние вызовы национальной безопасности, ролик пытается представить латышей агрессорами и тем самым подрывает их национальное самосознание.

В видео создаётся искусственная ситуация, чтобы латыши чувствовали себя виноватыми в том, чего на самом деле не делали, ведь в реальности молодёжь ясно понимает разницу между языком семьи и языком публичного пространства. Этот ролик создаёт опасные параллели с идеологическим давлением советского времени и навязыванием чувства вины за то, чего человек не совершал. Вместо того чтобы прислушаться к критике общества (особенно молодёжи), SIF предпочёл удалять комментарии и ограничивать свободу слова в своих социальных сетях, отключив возможность оставлять комментарии".

Элгарс Крафтс: "Этот SIF «постарался»! Получилось нечто крайне отвратительное, провокационное и разжигающее ненависть к латышам! В Латвии у латышей никогда не было проблем общаться на государственном языке ни с ромами, ни с англоговорящими жителями страны. Эта проблема в Латвии существует только у носителей одного конкретного языка!".

Йоланта Кублинкса: "Разве эти «сифисты» не подлецы? SIF — это антигосударственное образование, которое угрожает безопасности национального государства!!!"

Нужно отметить, что подобный сюжет авторы видео, вероятно, взяли не из воздуха. К сожалению, он вполне может быть основан на реальных событиях. И тут уже не совсем ясно, что больше вызвало гнев комментаторов: то, что латышский мальчик указал, что нужно говорить на госязыке в школе, или то, что Райво сам оказался в ситуации, когда ему запретили говорить на родном языке? Ведь это действительно больно, обидно и неприятно.

Комментарии (2)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (2)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (2)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (2)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (2)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (2)

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (2)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (2)

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

