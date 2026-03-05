Этот ролик сейчас стал одной из самых обсуждаемых тем в социальной сети X. Пользователи возмущены и задаются вопросом, зачем понадобилось публиковать такой, по их мнению, разжигающий ненависть видеоматериал. Позже Фонд общественной интеграции приостановил публикацию видеоролика для дополнительной оценки с учетом мнений, выраженных в общественном пространстве, говорится в сообщении SIF в социальных сетях.

Вкратце сюжет клипа с названием «Valoda, ko saprot visi!» («Язык, который понимают все») такой: Молодой человек на перемене звонит маме и говорит с ней на родном языке. На это реагирует другой юноша по имени Райво, произнося с издевкой: "Что, цыган, латышский язык забыл? Если что, главный язык здесь - латышский".

После сцена меняется, и вот уже латышский мальчик Райво учится, судя по контексту, в некой англоязычной стране и тоже разговаривает с мамой по телефону по-латышски. На это реагирует светловолосая девушка Ханна словами на английском: "Эй, говори на нашем языке или вообще не говори". После чего Райво становится больно, обидно и, наверно, даже немного стыдно. Ведь на родине, в Латвии, он вел себя также. Заканчивается ролик фразой: "Мы не выбираем свою национальность. Доброта - универсальный язык общения".

В целом, посыл понятен: будьте добрее и терпимее. Но латышский сегмент интернета взорвался шквалом гневных комментариев. Вот некоторые из них:

Андрис Велпс: "Кампания SIF — целенаправленная атака на национальное самосознание латышской молодежи. Решительно осуждаем распространённый Фондом общественной интеграции видеоролик «Valoda, ko saprot visi!» («Язык, который понимают все»), который вместо укрепления латышского языка занимается дискредитацией латышской молодежи и подрывом статуса государственного языка.

Государственное учреждение на средства всех налогоплательщиков производит контент, где латышские подростки показаны в унизительном свете — как будто они нападают на другого подростка, разговаривающего с матерью на родном языке. Полностью игнорируя последствия 50 лет русификации и нынешние вызовы национальной безопасности, ролик пытается представить латышей агрессорами и тем самым подрывает их национальное самосознание.

В видео создаётся искусственная ситуация, чтобы латыши чувствовали себя виноватыми в том, чего на самом деле не делали, ведь в реальности молодёжь ясно понимает разницу между языком семьи и языком публичного пространства. Этот ролик создаёт опасные параллели с идеологическим давлением советского времени и навязыванием чувства вины за то, чего человек не совершал. Вместо того чтобы прислушаться к критике общества (особенно молодёжи), SIF предпочёл удалять комментарии и ограничивать свободу слова в своих социальных сетях, отключив возможность оставлять комментарии".

Элгарс Крафтс: "Этот SIF «постарался»! Получилось нечто крайне отвратительное, провокационное и разжигающее ненависть к латышам! В Латвии у латышей никогда не было проблем общаться на государственном языке ни с ромами, ни с англоговорящими жителями страны. Эта проблема в Латвии существует только у носителей одного конкретного языка!".

Йоланта Кублинкса: "Разве эти «сифисты» не подлецы? SIF — это антигосударственное образование, которое угрожает безопасности национального государства!!!"

Нужно отметить, что подобный сюжет авторы видео, вероятно, взяли не из воздуха. К сожалению, он вполне может быть основан на реальных событиях. И тут уже не совсем ясно, что больше вызвало гнев комментаторов: то, что латышский мальчик указал, что нужно говорить на госязыке в школе, или то, что Райво сам оказался в ситуации, когда ему запретили говорить на родном языке? Ведь это действительно больно, обидно и неприятно.