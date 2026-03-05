Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Путин угрожает досрочным прекращением поставок газа в ЕС

© Deutsche Welle 5 марта, 2026 11:24

Мир

Москва из-за планируемого ЕС эмбарго на российский газ в 2027 году, а также ситуации на мировых рынках из-за событий на Ближнем Востоке может досрочно прекратить поставки газа в Европу, заявил Владимир Путин.

Россия может досрочно прекратить поставки газа на европейский рынок и переориентироваться на более "премиальных" покупателей, заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в среду, 4 марта, президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что это пока "мысли вслух", которые не имеют под собой "политической подоплеки" и обусловлены планируемым эмбарго Европейского Союза на российский газ в 2027 году, а также общей ситуацией на мировых рынках из-за эскалации на Ближнем Востоке, включая перекрытие Ормузского пролива.

"Сейчас открываются другие рынки. И, может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок? Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться?" - заявил Путин.

Венгрия получила от Москвы гарантии поставок энергоресурсов

Ранее в тот же день глава Кремля встретился с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Будапешт, наряду с Братиславой, продолжает покупать российские нефть и газ, несмотря на санкции, введенные ЕС против Москвы за войну в Украине. По окончании этой встречи Сийярто заявил, что Венгрия получила от Москвы гарантии поставок энергоресурсов по текущим "неизменным" ценам, несмотря на глобальный энергетический кризис.

Гарантии поставок энергоносителей стали одной из центральных тем обсуждения. С конца января Венгрия не получает российскую нефть по проходящему через Украину транзитному нефтепроводу "Дружба", поскольку руководство в Киеве заявляет о повреждении трубопровода. В ответ Будапешт блокирует кредит ЕС для Украины в размере 90 млрд евро.

ЕС утвердил запрет на поставки газа из РФ к концу 2027 года

Европейский Союз к 1 ноября 2027 года полностью откажется от поставок российского газа. Решение было принято квалифицированным большинством, несмотря на сопротивление Венгрии и Словакии. Запрет касается как трубопроводного, так и сжиженного природного газа (СПГ).

Импорт СПГ должен быть прекращен до конца 2026 года, трубопроводные поставки - до 30 сентября 2027 года. Однако срок может быть продлен до 1 ноября 2027 года, если страны ЕС столкнутся с трудностями при заполнении газохранилищ. Кроме того, предусмотрен запрет на заключение новых газовых контрактов с Россией.

В 2024 году примерно 19% всех поставок газа в ЕС приходилось на сырье из РФ. Как отмечало агентство AFP, даже при условии введенного в связи с войной России против Украины почти полного эмбарго на российскую нефть и значительного уменьшения объема закупок российского газа, в 2024 году Евросоюз ежемесячно платил в бюджет России около 1,5 млрд евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!

Главные новости

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Важно

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 18:53

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать