Путин угрожает досрочным прекращением поставок газа в ЕС

Россия может досрочно прекратить поставки газа на европейский рынок и переориентироваться на более "премиальных" покупателей, заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в среду, 4 марта, президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что это пока "мысли вслух", которые не имеют под собой "политической подоплеки" и обусловлены планируемым эмбарго Европейского Союза на российский газ в 2027 году, а также общей ситуацией на мировых рынках из-за эскалации на Ближнем Востоке, включая перекрытие Ормузского пролива.

"Сейчас открываются другие рынки. И, может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок? Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться?" - заявил Путин.

Венгрия получила от Москвы гарантии поставок энергоресурсов

Ранее в тот же день глава Кремля встретился с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Будапешт, наряду с Братиславой, продолжает покупать российские нефть и газ, несмотря на санкции, введенные ЕС против Москвы за войну в Украине. По окончании этой встречи Сийярто заявил, что Венгрия получила от Москвы гарантии поставок энергоресурсов по текущим "неизменным" ценам, несмотря на глобальный энергетический кризис.

Гарантии поставок энергоносителей стали одной из центральных тем обсуждения. С конца января Венгрия не получает российскую нефть по проходящему через Украину транзитному нефтепроводу "Дружба", поскольку руководство в Киеве заявляет о повреждении трубопровода. В ответ Будапешт блокирует кредит ЕС для Украины в размере 90 млрд евро.

ЕС утвердил запрет на поставки газа из РФ к концу 2027 года

Европейский Союз к 1 ноября 2027 года полностью откажется от поставок российского газа. Решение было принято квалифицированным большинством, несмотря на сопротивление Венгрии и Словакии. Запрет касается как трубопроводного, так и сжиженного природного газа (СПГ).

Импорт СПГ должен быть прекращен до конца 2026 года, трубопроводные поставки - до 30 сентября 2027 года. Однако срок может быть продлен до 1 ноября 2027 года, если страны ЕС столкнутся с трудностями при заполнении газохранилищ. Кроме того, предусмотрен запрет на заключение новых газовых контрактов с Россией.

В 2024 году примерно 19% всех поставок газа в ЕС приходилось на сырье из РФ. Как отмечало агентство AFP, даже при условии введенного в связи с войной России против Украины почти полного эмбарго на российскую нефть и значительного уменьшения объема закупок российского газа, в 2024 году Евросоюз ежемесячно платил в бюджет России около 1,5 млрд евро.