Иран пригрозил нанести удар по израильскому ядерному реактору: а будет чем?

Редакция PRESS 5 марта, 2026 11:25

Жители сирийской деревни смотрят на иранскую ракету, так и не долетевшую до Израиля.

Иран нанесет удар по ядерному реактору рядом с израильским городом Димона, если Израиль при поддержке США попытается сменить политический режим в стране. Об этом иранскому агентству ISNA заявил военный чиновник.

Речь идет о тяжеловодном реакторе IRR-2 на природном уране, расположенном на территории ядерного исследовательского центра в пустыне Негев. Реактор был открыт в 1964 году и не находится под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По данным ряда источников, центр может использоваться для производства оружейного плутония. Израиль официально не подтверждал и не опровергал эту информацию.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о необходимости смены власти в Иране. 28 февраля в ходе начавшейся военной операции США и Израиля был убит верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи.

Информация ISNA появилась на фоне очевидного истощения ракетных боеприпасов у Ирана. Американский генерал Кейн озвучил в целом и по Израилю и по арабским странам падение обстрелов на 86% по баллистическим ракетам и на 73% по БПЛА по сравнению с первым днем. Оценка разведки, что или продолжится так же, или цифра пусков упадет еще больше, поэтому израильское Командование тыла с завтрашнего дня ослабляет ограничения, разрешена работа и собрания до 50 человек при наличии убежища рядом. Оптимистическое решение. 

И еще один показатель нормализации обстановки в Израиле: аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве вновь открыт после закрытия пять дней назад после начала совместных израильско-американских военных ударов по Ирану, передает корреспондент Би-би-си в Иерусалиме.

Утром в аэропорт приземлился первый рейс из Афин, доставивший домой израильтян, оказавшихся за границей. Ожидается, что израильские авиакомпании помогут перевезут около 100 тысяч израильтян, которые не смогли вернуться в страну после закрытия воздушного пространства Израиля в субботу.

 

Комментарии (0)
Комментарии (0)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Важно

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

