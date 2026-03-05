Иран пригрозил нанести удар по израильскому ядерному реактору: а будет чем?

Речь идет о тяжеловодном реакторе IRR-2 на природном уране, расположенном на территории ядерного исследовательского центра в пустыне Негев. Реактор был открыт в 1964 году и не находится под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По данным ряда источников, центр может использоваться для производства оружейного плутония. Израиль официально не подтверждал и не опровергал эту информацию.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о необходимости смены власти в Иране. 28 февраля в ходе начавшейся военной операции США и Израиля был убит верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи.

Информация ISNA появилась на фоне очевидного истощения ракетных боеприпасов у Ирана. Американский генерал Кейн озвучил в целом и по Израилю и по арабским странам падение обстрелов на 86% по баллистическим ракетам и на 73% по БПЛА по сравнению с первым днем. Оценка разведки, что или продолжится так же, или цифра пусков упадет еще больше, поэтому израильское Командование тыла с завтрашнего дня ослабляет ограничения, разрешена работа и собрания до 50 человек при наличии убежища рядом. Оптимистическое решение.

И еще один показатель нормализации обстановки в Израиле: аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве вновь открыт после закрытия пять дней назад после начала совместных израильско-американских военных ударов по Ирану, передает корреспондент Би-би-си в Иерусалиме.

Утром в аэропорт приземлился первый рейс из Афин, доставивший домой израильтян, оказавшихся за границей. Ожидается, что израильские авиакомпании помогут перевезут около 100 тысяч израильтян, которые не смогли вернуться в страну после закрытия воздушного пространства Израиля в субботу.