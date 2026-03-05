Трамп ведёт войну не с Ираном и его режимом, а с Америкой: взгляд Тимоти Снайдера

Свой взгляд на происходящее высказал и Тимоти Снайдер - американский историк, профессор Йельского университета, член Американского философского общества, специализирующийся на истории Восточной Европы, проблемах национализма, тоталитаризма и Холокоста.

«Факты указывают на две возможные интерпретации: внешняя война как механизм уничтожения демократии дома — и внешняя война как элемент личной коррупции президента США, - считает он.

С точки зрения США, наиболее правдоподобный угол зрения — это внутренняя политика, а не внешняя. Войны являются инструментом подрыва и разрушения демократий. Учитывая, что мы имеем многочисленные примеры этого как из современной, так и из древней демократии, а также учитывая поведение Трампа и его союзников в целом, это должно быть методом интерпретации этих атак на Иран.

Связь между внешней войной и внутренним авторитаризмом может принимать две основные формы: 1) мы все должны сплотиться, потому что идет война, и каждый, кто выступает против войны, является предателем;

2) мы должны провести выборы при конкретных условиях, благоприятных для партии у власти.

Американская пропаганда в отношении внешнеполитических мотивов не поддается вере. Но она косвенно подводит нас ко второй возможной интерпретационной рамке: личной коррупции.

Утверждение о том, что Иран собирался создать ядерное оружие, не было доказано. Тем страннее использовать это как оправдание войны, учитывая то, что эта администрация уже много раз заявляла об уничтожении иранской программы ядерного оружия.

Второй пункт американской пропаганды — что режим в Иране необходимо сменить. Это также очень странно, поскольку сопротивление войнам по смене режимов якобы было основным принципом MAGA.

Но кто может быть непосредственно заинтересован в смене режима в Иране? Кто думал об этом больше, чем Вашингтон? Если здесь и была какая-то внешняя политика, я подозреваю, что это была политика стран, которые администрация Трампа считает своими союзниками в регионе.

Базовой структурной чертой региональной политики является соперничество между Ираном с одной стороны и арабскими государствами Персидского залива и Израилем — с другой. Учитывая, что эта структурная черта является гораздо более устойчивым элементом политики, чем изменчивые и противоречивые заявления администрации Трампа, это хорошая отправная точка. А куда это ведет?

Это ведет к личной политике или, скорее, к личной выгоде. Учитывая потрясающе откровенную коррупцию администрации Трампа, следует задать вопрос, не используются ли теперь вооруженные силы Соединенных Штатов на условиях оплаты за услуги.

Арабские государства Персидского залива, выступающие против иранского влияния, сформировали чрезвычайно щедрые пакеты компенсаций для компаний, связанных лично с Трампом и членами его семьи. Объединенные Арабские Эмираты инвестировали в семейную фирму. Саудовцы предоставили многочисленные де-факто подарки. Катарцы подарили Трампу самолет. Список очень длинный.

А теперь — мы применяем военную силу, становясь на сторону именно тех стран, которые обогатили Трампа и его семью. Этот контекст по крайней мере должен быть указан в освещении войны. Вместе с подрывом демократии личная коррупция обеспечивает вторую интерпретационную рамку.

Ничто из этого не является защитой кровожадного режима в Тегеране. Иранское правительство совершало массовые убийства мирных протестующих. Масштаб этой резни на самом деле до сих пор не осознан. Безусловно, можно представить себе способы противодействия иранскому авторитаризму и коррупции. Мы могли бы совместить терпеливую кампанию давления и санкций — с поддержкой оппозиции и предложениями помощи в решении растущих экологических проблем, таких как ужасная нехватка воды, лежащая в основе значительной части политической оппозиции в стране.

К сожалению, ничего подобного администрация Трампа не предлагает и не может предложить. Все, что она может предложить, — это собственный авторитаризм и коррупция.

Война — это время, когда нам говорят не задавать вопросов. Но война — это на самом деле момент, когда вопросы необходимо задавать. И их следует задавать с учетом того, что мы уже знаем. Предположение, которое следует из имеющихся доказательств, заключается в том, что эта война вполне может быть связана с (1) подрывом демократии США, (2) обогащением президента, или с обеими этими вещами.

Это предположение, а не доказательство — но оно очерчивает четкие направления для расследования по мере того, как мы узнаем больше о войне. Ведь война не создает чистого листа, где мы вдруг должны поверить в абсурд только потому, что так говорит какой-то лидер. Напротив, война дает возможность увидеть саму суть абсурда и разрушения, которые нам предлагаются...»

Это, конечно, очень пристрастный взгляд на ситуацию. Снайдер — один из самых известных академических критиков Трампа. Еще в 2016 году после победы Трампа на выборах он написал книгу On Tyranny («О тирании»), где прямо обвинял его в желании превратить США в авторитарную систему.