Трамп ведёт войну не с Ираном и его режимом, а с Америкой: взгляд Тимоти Снайдера

Редакция PRESS 5 марта, 2026 14:41

Мир 0 комментариев

Начавшаяся война Израиля и США с Ираном породила уже немало версий, в том числе конспирологических. Очень уж нелогично она выглядит на фоне презентованной недавно «Статегии национальной безопасности США», согласно которой Америка сосредотачивает свои усилия в Западном полушарии, к каковому Иран не имеет ни малейшего географического отношения.

Свой взгляд на происходящее высказал и Тимоти Снайдер - американский историк, профессор Йельского университета, член Американского философского общества, специализирующийся на истории Восточной Европы, проблемах национализма, тоталитаризма и Холокоста.

«Факты указывают на две возможные интерпретации: внешняя война как механизм уничтожения демократии дома — и внешняя война как элемент личной коррупции президента США, - считает он.

С точки зрения США, наиболее правдоподобный угол зрения — это внутренняя политика, а не внешняя. Войны являются инструментом подрыва и разрушения демократий. Учитывая, что мы имеем многочисленные примеры этого как из современной, так и из древней демократии, а также учитывая поведение Трампа и его союзников в целом, это должно быть методом интерпретации этих атак на Иран.

Связь между внешней войной и внутренним авторитаризмом может принимать две основные формы: 1) мы все должны сплотиться, потому что идет война, и каждый, кто выступает против войны, является предателем;

2) мы должны провести выборы при конкретных условиях, благоприятных для партии у власти.

Американская пропаганда в отношении внешнеполитических мотивов не поддается вере. Но она косвенно подводит нас ко второй возможной интерпретационной рамке: личной коррупции.

Утверждение о том, что Иран собирался создать ядерное оружие, не было доказано. Тем страннее использовать это как оправдание войны, учитывая то, что эта администрация уже много раз заявляла об уничтожении иранской программы ядерного оружия.

Второй пункт американской пропаганды — что режим в Иране необходимо сменить. Это также очень странно, поскольку сопротивление войнам по смене режимов якобы было основным принципом MAGA.

Но кто может быть непосредственно заинтересован в смене режима в Иране? Кто думал об этом больше, чем Вашингтон? Если здесь и была какая-то внешняя политика, я подозреваю, что это была политика стран, которые администрация Трампа считает своими союзниками в регионе.

Базовой структурной чертой региональной политики является соперничество между Ираном с одной стороны и арабскими государствами Персидского залива и Израилем — с другой. Учитывая, что эта структурная черта является гораздо более устойчивым элементом политики, чем изменчивые и противоречивые заявления администрации Трампа, это хорошая отправная точка. А куда это ведет?

Это ведет к личной политике или, скорее, к личной выгоде. Учитывая потрясающе откровенную коррупцию администрации Трампа, следует задать вопрос, не используются ли теперь вооруженные силы Соединенных Штатов на условиях оплаты за услуги.

Арабские государства Персидского залива, выступающие против иранского влияния, сформировали чрезвычайно щедрые пакеты компенсаций для компаний, связанных лично с Трампом и членами его семьи. Объединенные Арабские Эмираты инвестировали в семейную фирму. Саудовцы предоставили многочисленные де-факто подарки. Катарцы подарили Трампу самолет. Список очень длинный.

А теперь — мы применяем военную силу, становясь на сторону именно тех стран, которые обогатили Трампа и его семью. Этот контекст по крайней мере должен быть указан в освещении войны. Вместе с подрывом демократии личная коррупция обеспечивает вторую интерпретационную рамку.

Ничто из этого не является защитой кровожадного режима в Тегеране. Иранское правительство совершало массовые убийства мирных протестующих. Масштаб этой резни на самом деле до сих пор не осознан. Безусловно, можно представить себе способы противодействия иранскому авторитаризму и коррупции. Мы могли бы совместить терпеливую кампанию давления и санкций — с поддержкой оппозиции и предложениями помощи в решении растущих экологических проблем, таких как ужасная нехватка воды, лежащая в основе значительной части политической оппозиции в стране.

К сожалению, ничего подобного администрация Трампа не предлагает и не может предложить. Все, что она может предложить, — это собственный авторитаризм и коррупция.

Война — это время, когда нам говорят не задавать вопросов. Но война — это на самом деле момент, когда вопросы необходимо задавать. И их следует задавать с учетом того, что мы уже знаем. Предположение, которое следует из имеющихся доказательств, заключается в том, что эта война вполне может быть связана с (1) подрывом демократии США, (2) обогащением президента, или с обеими этими вещами.

Это предположение, а не доказательство — но оно очерчивает четкие направления для расследования по мере того, как мы узнаем больше о войне. Ведь война не создает чистого листа, где мы вдруг должны поверить в абсурд только потому, что так говорит какой-то лидер. Напротив, война дает возможность увидеть саму суть абсурда и разрушения, которые нам предлагаются...»

Это, конечно, очень пристрастный взгляд на ситуацию. Снайдер — один из самых известных академических критиков Трампа. Еще в 2016 году после победы Трампа на выборах он написал книгу On Tyranny («О тирании»), где прямо обвинял его в желании превратить США в авторитарную систему.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии 0 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

