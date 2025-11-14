Сейм перекрывает русский язык, а партия Шлесерса «курит в сторонке»?

Наибольший резонанс у русскоязычного сообщества Латвии вызвал 23-ий пункт законопроекта, который напрямую касается школ:

"развивать навыки устной речи и владения государственным языком, не допускать действий, которые могут поставить под сомнение значимость государственного языка, а также использовать государственный язык при исполнении служебных обязанностей (в том числе при общении друг с другом и с обучающимися), если иное не установлено нормативными актами", - сказано в продвигаемой поправке.

То есть дети из бывших "русских" школ больше не смогут спросить у своих учителей ничего на русском, даже если не поняли тему или какой-то термин?

В свете этого, интересно, как за данный законопроект голосовали представители политических партий.

Законопроект единогласно поддержали "Новое единство", СЗК, "Объединенный список" и Нацблок.

А вот те же "Прогрессивные" позволили себе разделиться. Каспарс Бришкенс и Сельма-Теодора Левренце проголосовали против данной поправки. Антонина Ненашева предпочла воздержаться.

Партия Шлесерса почти в полном составе от голосования воздержалась. "Наша партия не делит людей на латышей и русских, представляя интересы всех жителей Латвии. Она не занимается языковой политикой, о чем открыто заявила не раз и это можно найти и в опубликованной программе. Она не поддерживает изначально проекты, нарушающие демократические принципы - а последний закон был именно об этом. Среди ее электората латыши, которые вполне могут поддерживать этот законопроект. И русские, которые вполне не поддерживают законопроект. Учитывать интересы своего избирателя иногда приходится и так. И «воздержаться» или «не голосовать» в случае ЛПВ - означает «не примкнуть к голосам «за»", - попыталась объяснить избирателям ситуацию рупор партии, депутат Рижской думы Евгения Шафранек.

Это очень интересная логика, но вот член "Латвии на первом месте" Майя Арманева с ней, очевидно, не согласна. И не побоялась проголосовать "против" поправок - единственная из всей фракции ЛПВ.

Единственной партией в Сейме, которая проголосовала против поправок всем своим составом была "Стабильности!".