Суд отказался арестовать бывшего легионера по делу о похищении

Международную операцию координировала немецкая полиция при участии Дании, Франции, Великобритании, Латвии и Европола. Задержаны четверо граждан Латвии. По версии следствия, они действовали как наемная группа, нанятая конкурентами албанского наркосиндиката для похищения его руководителя. В Германии ранее были задержаны еще двое предполагаемых участников.

«Все задержанные имели специальные навыки и профессиональное оборудование», отмечают следователи.

Организатором считался бывший легионер, задержанный в Риге при поддержке подразделения Омега. Остальные участники были схвачены за рубежом. Европол указывает на тревожную тенденцию: бывшие бойцы и ветераны спецподразделений после фронта могут применять боевые навыки в интересах преступных группировок.

«Рост вовлечения подготовленных ветеранов в криминальные схемы представляет угрозу», заявили в Европоле.

По данным бюро, этот феномен усиливается из-за войны в Украине и дальнейшей демобилизации военных. Европол предупреждает, что Европа может столкнуться с ростом числа таких случаев. Латвийская Государственная полиция дополнительных комментариев не дает, так как расследование ведут немецкие правоохранители.