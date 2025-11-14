Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Суд отказался арестовать бывшего легионера по делу о похищении

Редакция PRESS 14 ноября, 2025 15:42

A French soldier serving with the Legion Etrangere for ISAF (International Security Assistance Force), is pictured on patrol in Afghanistan.

Латвийский суд отклонил просьбу Государственной полиции арестовать бывшего военнослужащего Французского Иностранного легиона, подозреваемого в организации похищения человека на территории Германии. Вместо изоляции суд назначил меру пресечения без лишения свободы. Речь идет о Давидсе Круминьше, ранее известном как участнике телешоу и бывшем легионере с опытом службы в ближней охране.

Международную операцию координировала немецкая полиция при участии Дании, Франции, Великобритании, Латвии и Европола. Задержаны четверо граждан Латвии. По версии следствия, они действовали как наемная группа, нанятая конкурентами албанского наркосиндиката для похищения его руководителя. В Германии ранее были задержаны еще двое предполагаемых участников.

«Все задержанные имели специальные навыки и профессиональное оборудование», отмечают следователи.
Организатором считался бывший легионер, задержанный в Риге при поддержке подразделения Омега. Остальные участники были схвачены за рубежом. Европол указывает на тревожную тенденцию: бывшие бойцы и ветераны спецподразделений после фронта могут применять боевые навыки в интересах преступных группировок.

«Рост вовлечения подготовленных ветеранов в криминальные схемы представляет угрозу», заявили в Европоле.
По данным бюро, этот феномен усиливается из-за войны в Украине и дальнейшей демобилизации военных. Европол предупреждает, что Европа может столкнуться с ростом числа таких случаев. Латвийская Государственная полиция дополнительных комментариев не дает, так как расследование ведут немецкие правоохранители.

LIZDA отвергла план Минобразования по росту зарплат педагогов

Министерство образования и науки Латвии предложило привязать рост зарплат учителей к размеру минимальной месячной оплаты труда и утверждать ежегодное повышение в процессе формирования бюджета. Новая схема предусматривает, что дополнительные средства педагоги будут получать не с 1 января, как сейчас, а с 1 сентября каждого года.

Украинская разведка подорвала пути Транссиба в Хабаровском крае

Украинские спецслужбы 13 ноября провели диверсию на Транссибирской магистрали в районе Сосновки (Хабаровский край РФ), сообщил Главный разведывательный департамент Министерства обороны Украины. По данным ведомства, именно по этому маршруту Россия получает боеприпасы и оружие из Северной Кореи.

Марупцам вернули право поливать сады водой из крана

Коммунальщиков Марупе оштрафовали и обязали вернуть отдельный учет

Кто платит за ИИ-панику в мире — исследователь вывела на чистую воду организаторов

Журналист и медиа-исследовательница Нирит Вайсс-Блатт, авторка проекта AI PANIC, два года собирает карту тех, кто раздувает глобальный страх перед «искусственным сверхразумом». Она проверила финансирование, связи, структуру организаций — и обнаружила, что за десятками «центров спасения человечества» стоит небольшой круг одних и тех же богачей и один идеологический каркас.

Даешь азарт и кредиты! Медиаиндустрия просит Сейм смягчить рекламные запреты

Ассоциация вещателей Латвии считает, что до конца нынешнего созыва Сейм должен принять решения, которые улучшат долгосрочные условия для медиа-бизнеса. Среди ключевых тем, по мнению LRA, следует обсуждать не только отмену запрета на рекламу потребительского кредитования, но и пересмотр полного запрета рекламы азартных игр в латвийских медиа.

От Лиелупе до Кемери — свет. Более двенадцати тысяч свечей осветят Юрмалу

Юрмала готовится к празднованию Дня провозглашения Латвийской Республики: 18 ноября в городе традиционно создадут самый длинный Путь света в стране. С 15:00 более 12 тысяч свечей зажгут вдоль главной магистрали примерно на 20 километров от моста через Лиелупе до Кемери. Огни будут направлять жителей и гостей через весь город, превращая вечер в одну длинную световую аллею.

Встречаем 18 Ноября: шеф-повар Лаурис Алексеевс дарит нам прекрасный рецепт на сладкое!

Праздник ассоциируется у латвийцев с традиционным застольем, где на белой скатерти достойное место занимают свиной карбонад, жаркое или ароматные бабушкины котлеты, салат Rasols, пирожки со шпиком, любимый тортик…

