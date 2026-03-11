По словам депутата, страна занимает последние позиции по экономическим и демографическим показателям, а власти вместо стимулирования развития в основном вводят новые ограничения.

«Проблем так много, что нынешнее правительство само стало самой большой проблемой. Мы на последних местах по экономическим показателям, на последних местах по демографии. Мы всё время хотим контролировать и наказывать, мешать, не позволять что-то привозить. Банковские счета открыть невозможно», - заявил заместитель председателя фракции Сейма партии «Латвия на первом месте» Эдмундс Зивтиньш.

Политик считает, что государству необходимо активнее стимулировать экономический рост, поддерживать демографию и облегчать условия для предпринимателей.

«Как мы можем двигаться к цели, если вообще ничего не делаем для её достижения? Нужно делать так, чтобы государство зарабатывало деньги, чтобы росла демография, чтобы предпринимателям было легче жить и работать и чтобы больше денег было в обороте», - отметил Эдмундс Зивтиньш.

Ведущая программы напомнила, что правительство всё же предпринимает отдельные меры поддержки семей - например, увеличены некоторые пособия, а также обсуждается снижение НДС на продукты питания до 12%. Однако депутат считает такие шаги недостаточными.

«Они с большой помпой объявили о снижении НДС на фрукты и овощи. Но раньше ведь ставка была 5%. Это всё просто замыливание глаз», - заявил Эдмундс Зивтиньш.

По мнению политика, при сохранении нынешнего курса страна рискует потерять темпы развития. Он отметил, что в таком случае Латвия будет продолжать отставать от соседних стран Балтии.

«Если мы будем двигаться так, как сейчас движется Кабинет министров и правительство, то мы просто будем болтаться на месте. Каждый год будем занимать два миллиарда, выплачивать их в пенсиях и пособиях и не инвестировать в развитие», - подчеркнул Эдмундс Зивтиньш.