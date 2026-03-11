Зивтиньш: правительство стало главной проблемой Латвии (2)

Редакция PRESS 11 марта, 2026 07:37

Важно 2 комментариев

Фото LETA

В Латвии накопилось множество проблем, однако самой большой из них стало действующее правительство. Такое мнение в эфире передачи «Ziņu TOP» на телеканале TV24 высказал заместитель председателя фракции Сейма партии «Латвия на первом месте» Эдмундс Зивтиньш.

По словам депутата, страна занимает последние позиции по экономическим и демографическим показателям, а власти вместо стимулирования развития в основном вводят новые ограничения.

«Проблем так много, что нынешнее правительство само стало самой большой проблемой. Мы на последних местах по экономическим показателям, на последних местах по демографии. Мы всё время хотим контролировать и наказывать, мешать, не позволять что-то привозить. Банковские счета открыть невозможно», - заявил заместитель председателя фракции Сейма партии «Латвия на первом месте» Эдмундс Зивтиньш.
Политик считает, что государству необходимо активнее стимулировать экономический рост, поддерживать демографию и облегчать условия для предпринимателей.

«Как мы можем двигаться к цели, если вообще ничего не делаем для её достижения? Нужно делать так, чтобы государство зарабатывало деньги, чтобы росла демография, чтобы предпринимателям было легче жить и работать и чтобы больше денег было в обороте», - отметил Эдмундс Зивтиньш.

Ведущая программы напомнила, что правительство всё же предпринимает отдельные меры поддержки семей - например, увеличены некоторые пособия, а также обсуждается снижение НДС на продукты питания до 12%. Однако депутат считает такие шаги недостаточными.

«Они с большой помпой объявили о снижении НДС на фрукты и овощи. Но раньше ведь ставка была 5%. Это всё просто замыливание глаз», - заявил Эдмундс Зивтиньш.
По мнению политика, при сохранении нынешнего курса страна рискует потерять темпы развития. Он отметил, что в таком случае Латвия будет продолжать отставать от соседних стран Балтии.

«Если мы будем двигаться так, как сейчас движется Кабинет министров и правительство, то мы просто будем болтаться на месте. Каждый год будем занимать два миллиарда, выплачивать их в пенсиях и пособиях и не инвестировать в развитие», - подчеркнул Эдмундс Зивтиньш.

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (2)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (2)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (2)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (2)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (2)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (2)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (2)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

