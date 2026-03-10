В среду до +13 и местами дождь

Утром кратковременный дождь возможен в отдельных районах Латгалии. Во второй половине дня и вечером осадки вероятны в Курземе.

В утренние часы местами образуется туман. На побережье он может сохраняться и днём.

Будет дуть слабый до умеренного южный и юго-западный ветер. Ночью температура воздуха опустится до -2…+4 градусов, а днём повысится до +8…+13 градусов. В отдельных районах западной Курземе и на северном побережье Видземе максимальная температура составит +3…+6 градусов.

В Риге в среду ожидается небольшая облачность и без осадков. Ветер будет слабый до умеренного южный и юго-западный. Ночью температура воздуха снизится до +2 градусов, а днём поднимется до +13 градусов.