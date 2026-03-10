У концерна Volkswagen был тяжёлый год, и теперь компания усиливает программу оптимизации расходов. После резкого падения прибыли генеральный директор Оливер Блюме объявил, что к 2030 году в Германии планируется избавиться примерно от 50 000 рабочих мест. Таким образом, концерн идёт гораздо дальше первоначальных планов: к концу 2024 года Volkswagen согласовывал с профсоюзами сокращение лишь 35 000 рабочих мест.

В 2025 году чистая прибыль упала примерно на 44 % – до 6,9 миллиарда евро по сравнению с 12,4 миллиарда в предыдущем году. Это самый низкий результат с 2016 года, после дизельного скандала.

Как сообщили во вторник в Вольфсбурге, оборот крупнейшего европейского автопроизводителя остался на уровне 322 миллиардов евро, а операционная прибыль почти вдвое сократилась – до 8,9 миллиарда евро. Финансовый директор Арно Антлиц отметил "сложную обстановку", геополитическую напряжённость, новые торговые барьеры и растущую конкуренцию, особенно со стороны Китая.

Проблемы в Китае и США

Продажи концерна немного снизились. В 2025 году Volkswagen поставил по всему миру около 8,98 миллиона автомобилей, что на 0,5 % меньше, чем в предыдущем году. Несмотря на рост продаж в Европе, этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать падение на рынках Китая и Северной Америки.

Особенно негативное влияние оказали новые тарифы, введённые при президенте Дональде Трампе. Кроме того, изменения экологических норм и прекращение государственных субсидий замедлили спрос на электромобили. В результате под давлением оказываются и запланированные проекты, такие как завод по производству электрических пикапов марки Scout.

Давление растёт и в Китае, который долгое время был важнейшим драйвером роста группы. Местные производители, такие как BYD, Geely и Nio, догоняют Volkswagen в технологическом плане и завоёвывают рынок. В ответ концерн всё больше сосредотачивается на стратегии "В Китае для Китая", развивая локальное производство и цепочки поставок – подход, который аналитики называют ключевым для будущего компании.

Porsche сталкивается с трудностями

Развитие событий особенно сильно отразилось на марке спортивных автомобилей Porsche. Производитель пострадал от значительного снижения продаж в Китае, а также от высоких затрат на перестройку стратегии. После долгого акцента на электромобили компания теперь корректирует курс и делает больший упор на модели с двигателями внутреннего сгорания.

В результате операционная прибыль марки резко сократилась – с примерно 5,3 миллиарда евро в 2024 году до всего 90 миллионов евро в прошлом году. С учётом финансовых услуг прибыль составила 413 миллионов евро – лишь небольшая часть показателя предыдущего года.

Миллионные бонусы для правления на фоне падения прибыли

Вознаграждение топ-менеджмента Volkswagen вновь вызывает дискуссии. Несмотря на резкое падение прибыли, члены правления снова получают миллионные бонусы. Ключевым показателем здесь является чистый денежный поток – средства, остающиеся в группе после инвестиций и текущих расходов.

В 2025 году этот показатель достиг 6,4 миллиарда евро, что соответствует верхней границе целевого уровня системы вознаграждений. По данным СМИ, общая сумма премий для членов правления составила около 13,6 миллиона евро. Генеральный директор Оливер Блюме получил примерно 7,4 миллиона евро – немного меньше, чем в предыдущем году, частично благодаря добровольному отказу от части оклада.

Представители работников требуют, чтобы часть высокого денежного потока также отражалась на выплатах сотрудникам. Ведутся переговоры о возможных дополнительных выплатах.

Надежда на восстановление в 2026 году

Несмотря на слабые финансовые показатели за прошлый год, положение группы Volkswagen несколько стабилизировалось. В последнем квартале дела шли лучше, чем ожидалось. В третьем квартале концерн всё ещё фиксировал убытки свыше миллиарда евро, в основном из-за специальных выплат в Porsche.

Теперь компания рассчитывает на рост рентабельности в 2026 году. Ожидается, что операционная маржа вырастет до 4,0–5,5 % после снижения до 2,8 % в 2025 году.