«Не такого я ожидал»: латвийский дирижер уволен из руководства оркестром в США

«Я был проинформирован, что правление Бостонского симфонического оркестра решило прекратить исполнение мной обязанностей музыкального руководителя. Хотя это не то решение, которого я ожидал или хотел, я остаюсь полностью предан вам и нашей совместной работе», - заявляет Нельсонс.

Он подчеркнул, что решение не связано с художественным уровнем оркестра:

«Я понимаю, что решение не связано с художественными стандартами, результатами или успехами в период моей работы. Поэтому моя цель ясна — защищать музыку, поддерживать стабильность оркестра и продолжать выступать с музыкантами Бостонского симфонического оркестра на самом высоком уровне».

Дирижёр также заявил, что намерен добросовестно выполнять свои обязанности до конца срока:

«Я намерен исполнять обязанности музыкального руководителя с полной отдачей, честностью и заботой и сделать всё возможное для успешного сезона 2026/2027».

Музыканты оркестра в социальных сетях выразили поддержку своему руководителю:

«Мы, музыканты Бостонского симфонического оркестра, поддерживаем нашего любимого художественного руководителя Андриса Нелсонса и решительно возражаем против решения правления расторгнуть его контракт».

Ранее исполнительный директор оркестра Чад Смит объяснил решение разногласиями по поводу будущего развития коллектива.

Нельсонс возглавляет Бостонский симфонический оркестр с 2014 года, является многократным лауреатом премии Грэмми и также руководит оркестром Гевандхауз в Лейпциге.