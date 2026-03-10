«Не такого я ожидал»: латвийский дирижер уволен из руководства оркестром в США

Редакция PRESS 10 марта, 2026 18:34

История и культура

Стало известно, что Бостонский симфонический оркестр не продлит контракт со всемирно известным латвийским дирижёром Андрисом Нельсонсом. Сам дирижёр сообщил, что его работа на посту музыкального руководителя завершится в августе 2027 года.

«Я был проинформирован, что правление Бостонского симфонического оркестра решило прекратить исполнение мной обязанностей музыкального руководителя. Хотя это не то решение, которого я ожидал или хотел, я остаюсь полностью предан вам и нашей совместной работе», - заявляет Нельсонс.

Он подчеркнул, что решение не связано с художественным уровнем оркестра:
«Я понимаю, что решение не связано с художественными стандартами, результатами или успехами в период моей работы. Поэтому моя цель ясна — защищать музыку, поддерживать стабильность оркестра и продолжать выступать с музыкантами Бостонского симфонического оркестра на самом высоком уровне».

Дирижёр также заявил, что намерен добросовестно выполнять свои обязанности до конца срока:
«Я намерен исполнять обязанности музыкального руководителя с полной отдачей, честностью и заботой и сделать всё возможное для успешного сезона 2026/2027».

Музыканты оркестра в социальных сетях выразили поддержку своему руководителю:
«Мы, музыканты Бостонского симфонического оркестра, поддерживаем нашего любимого художественного руководителя Андриса Нелсонса и решительно возражаем против решения правления расторгнуть его контракт».

Ранее исполнительный директор оркестра Чад Смит объяснил решение разногласиями по поводу будущего развития коллектива.

Нельсонс возглавляет Бостонский симфонический оркестр с 2014 года, является многократным лауреатом премии Грэмми и также руководит оркестром Гевандхауз в Лейпциге.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

