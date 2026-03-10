Весна, похоже, пришла надолго: обновлённый прогноз

По его словам, по сравнению с прогнозами двух-трехнедельной давности, риски паводков во многих местах значительно уменьшились. В Курземе пик паводка уже позади, в ближайшие дни ожидается ледоход в бассейне Лиелупе, в том числе на Мусе и Мемеле, а на следующей неделе ледоход ожидается в бассейне Гауи, где угроза паводков на критических участках у Царникавы также снизилась.

Как обычно, ледоход завершится в бассейне Даугавы, где движение льда ожидается уже на следующей неделе, а кульминация может наступить во второй половине марта. По прогнозам Виксны, с учетом оставшегося количества снега и толщины льда, риск паводков в бассейне Даугавы от Даугавпилса до Плявиняс остается довольно высоким. Местами возможны заторы льда, которые могут создавать повышенную опасность, отметил метеоролог.

По словам Виксны, в этом году процессы на реках Латвии замедлены, так как лед очень толстый, а воды в реках недостаточно, чтобы его сдвинуть, поэтому лед стоит на месте и постепенно разрушается, что хорошо с точки зрения предотвращения разлива рек.

Говоря о долгосрочных прогнозах погоды для Латвии, Виксна отметил, что весна, вероятно, пришла надолго, так как в ближайшие недели не ожидается значительного снижения температуры воздуха. Тем не менее следует помнить, что весной в Латвии заморозки еще бывают в апреле и мае, предупредил метеоролог.