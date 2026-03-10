Можем спрятаться, но не все — сколько объектов годны для убежищ

Проверку проводила Государственная пожарно-спасательная служба. В обследованных государственных и муниципальных зданиях установлено, что 1278 объектов лишь частично соответствуют требованиям для создания убежищ, а 1755 объектов этим требованиям не соответствуют. Еще 1270 объектов оценить не удалось.

В докладе также приводится информация о ходе реализации программы политики сплочения Европейского союза на 2021-2027 годы, которая предусматривает адаптацию и оснащение убежищ для нужд гражданской обороны. На данный момент подано 509 заявок на приспособление объектов под убежища, причем большинство из них принадлежит самоуправлениям.

На реализацию программы выделено более 22 миллионов евро из Европейского фонда регионального развития. Общий объем финансирования вместе с софинансированием превышает 26 миллионов евро. Из средств фонда более 17 миллионов евро предназначены для объектов самоуправлений, а почти четыре миллиона евро - для государственных объектов.

На заседании также обсуждается реализация программы финансового механизма Европейской экономической зоны «Местное развитие и устойчивость», в рамках которой на развитие инфраструктуры гражданской обороны предусмотрено более 32 миллионов евро.

Министерство внутренних дел отмечает, что все потенциально подходящие убежища, заявленные самоуправлениями, могут быть профинансированы из доступных средств. Возможный остаток финансирования предлагается направить на модернизацию системы сирен раннего оповещения и расширение зоны ее покрытия, прежде всего в восточных приграничных районах Латвии.

Планируется модернизировать существующие сирены и установить новые в нескольких регионах, в том числе в Латгале и Риге.