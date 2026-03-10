«Алена, не лезь под нож!» Пьяная драка в Саркандаугаве началась с приставания

По словам очевидцев, всё началось с конфликта между мужчиной и женщиной. Мужчина якобы приставал к девушке, после чего она позвонила своему парню. Тот вышел разобраться, началась перепалка, которая быстро переросла в драку. Вскоре к конфликту присоединились ещё двое мужчин.

«Пожалуйста, не режь его… А, он меня кусает! Не надо его бить», - слышно на записи очевидцев.

«Алёна, не лезь под нож, не лезь под нож. С этим [цензура] покончено», - кричит мужской голос на видео.

На кадрах видно, что один из участников получил глубокий порез на лице. По данным Государственной полиции, один из мужчин во время конфликта достал канцелярский нож и нанёс другому телесные повреждения.

«Во время конфликта один из мужчин достал канцелярский нож и причинил другому мужчине телесные повреждения», - сообщила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.

Подозреваемого задержали сотрудники батальона специального назначения Государственной полиции. Возбужден уголовный процесс по части второй статьи 130 Уголовного закона - за умышленное причинение лёгких телесных повреждений.

Полиция также отмечает, что все участники происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения. Местные жители утверждают, что подобные конфликты возле магазина происходят регулярно и связывают их с постоянными пьяными компаниями.