Здравствуйте, ямы вместо дорог! Денег не хватает и дороги в регионах начнут разрушаться

Редакция PRESS 10 марта, 2026 16:21

Новости Латвии

Недостаток финансирования может привести к ухудшению состояния региональных дорог в Латвии уже в ближайшие годы. Об этом на заседании Комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной политике, окружающей среде и региональному развитию заявил председатель правления «Latvijas valsts ceļi» Мартиньш Лаздовскис.

Он сообщил, что запланированное с 2026 года финансирование строительства и восстановления региональных дорог не позволит обеспечить устойчивость инвестиций и своевременно выполнять работы по обновлению дорожного покрытия. В результате состояние региональных дорог может ухудшиться.

На заседании депутаты обсуждали утверждённую правительством стратегию развития главных государственных дорог до 2040 года. Директор департамента дорожной инфраструктуры Министерства сообщения Таливалдис Вецтиранс пояснил, что ключевые приоритеты стратегии - улучшение транспортной доступности стран Балтии, создание обходных дорог вокруг Риги с разделёнными проезжими частями, а также развитие региональной доступности.

Стратегия предусматривает выполнение требований регламента TEN-T Европейского союза. До конца 2030 года основные участки базовой сети должны быть перестроены в дороги с разделёнными полосами движения. В Латвии протяжённость базовой сети TEN-T составляет 715,8 километра. Для реконструкции 210 километров дорог потребуется около 1,898 миллиарда евро без учёта проекта обхода Бауски (A7), реализуемого по модели государственно-частного партнёрства.

Среди приоритетных проектов названы Рижская окружная дорога (A4 и A5), обходы Бауски и Иецавы, участок Рижская ГЭС - Яунелгава, а также дороги Видземского направления (A2) до Скулте (A1) и трасса Юрмала - Тукумс (A10).

Лаздовскис отметил, что около 5% государственных дорог уже находятся в очень плохом состоянии. Самая большая проблема связана именно с региональными дорогами, общая протяжённость которых составляет около 6000 километров. При этом примерно 2500 километров таких дорог даже не включены в стратегические планы развития, поэтому для них пока не предусмотрены капитальные вложения.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

