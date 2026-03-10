Здравствуйте, ямы вместо дорог! Денег не хватает и дороги в регионах начнут разрушаться

Он сообщил, что запланированное с 2026 года финансирование строительства и восстановления региональных дорог не позволит обеспечить устойчивость инвестиций и своевременно выполнять работы по обновлению дорожного покрытия. В результате состояние региональных дорог может ухудшиться.

На заседании депутаты обсуждали утверждённую правительством стратегию развития главных государственных дорог до 2040 года. Директор департамента дорожной инфраструктуры Министерства сообщения Таливалдис Вецтиранс пояснил, что ключевые приоритеты стратегии - улучшение транспортной доступности стран Балтии, создание обходных дорог вокруг Риги с разделёнными проезжими частями, а также развитие региональной доступности.

Стратегия предусматривает выполнение требований регламента TEN-T Европейского союза. До конца 2030 года основные участки базовой сети должны быть перестроены в дороги с разделёнными полосами движения. В Латвии протяжённость базовой сети TEN-T составляет 715,8 километра. Для реконструкции 210 километров дорог потребуется около 1,898 миллиарда евро без учёта проекта обхода Бауски (A7), реализуемого по модели государственно-частного партнёрства.

Среди приоритетных проектов названы Рижская окружная дорога (A4 и A5), обходы Бауски и Иецавы, участок Рижская ГЭС - Яунелгава, а также дороги Видземского направления (A2) до Скулте (A1) и трасса Юрмала - Тукумс (A10).

Лаздовскис отметил, что около 5% государственных дорог уже находятся в очень плохом состоянии. Самая большая проблема связана именно с региональными дорогами, общая протяжённость которых составляет около 6000 километров. При этом примерно 2500 километров таких дорог даже не включены в стратегические планы развития, поэтому для них пока не предусмотрены капитальные вложения.