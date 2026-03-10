Жуткие кадры ДТП: доски пробили трамвай насквозь (ВИДЕО)

Редакция PRESS 10 марта, 2026 10:18

0 комментариев

В Риге произошла авария с участием трёх транспортных средств - трамвая, фургона и легкового автомобиля. Столкновение произошло 8 марта на улице Латгалес. Видео последствий происшествия опубликовал один из рижан в социальных сетях.

Судя по кадрам, фургон перевозил длинные доски. Во время столкновения они вылетели вперёд и буквально прошили кабину трамвая в том месте, где находится водитель.

К счастью, по словам очевидца, водитель трамвая не пострадал. Однако сама картина аварии выглядит крайне пугающе - деревянные доски торчат через переднюю часть трамвая и кабину управления.



 

 

Рядом с местом столкновения также находится повреждённый легковой автомобиль. Обстоятельства аварии и причины столкновения пока не уточняются.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

