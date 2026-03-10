Ринкевич подчеркнул, что Латвия и Чехия остаются близкими союзниками и придерживаются схожих позиций по ключевым вопросам НАТО и Европейского союза. Президент поблагодарил Чехию за инициативу по поставкам артиллерийских боеприпасов Украине, в которой участвовала и Латвия.

«Украина в критический момент получила необходимые артиллерийские снаряды и смогла пережить этот период», - отметил президент Латвии Ринкевич.

Президент Чехии Павел заявил, что завершение войны в Украине имеет решающее значение для безопасности Европы. По его словам, Латвия и Чехия продолжают поддерживать Украину всеми доступными способами - военными, финансовыми и политическими.

«До сих пор Россия не проявила желания договариваться о мирном решении и продолжает выдвигать невыполнимые требования, которые фактически означают полную капитуляцию Украины», - сказал президент Чехии Петр Павел.

Ринкевич также заявил, что Латвия рассматривает Иран как агрессивное государство, поддерживающее Россию в войне против Украины и проводящее агрессивную внешнюю политику в отношении стран региона Персидского залива.

В ходе встречи президенты также обсудили вопросы оборонного сотрудничества. Ринкевич поблагодарил Чехию за участие в многонациональной бригаде НАТО в Латвии и за вклад в миссию по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

Павел отметил, что Чехия активно сотрудничает с Латвией в военной сфере, включая взаимодействие оборонных академий и исследовательских институтов. По его словам, страны также обмениваются опытом в области защиты от современных угроз, в том числе беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, стороны обсудили развитие экономического сотрудничества, в том числе в сфере энергетики, оборонной промышленности, транспорта и биотехнологий.