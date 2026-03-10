«Украину нельзя забывать». Латвия и Чехия подтвердили свою поддержку (1)

Редакция PRESS 10 марта, 2026 14:43

Новости Латвии 1 комментариев

Военный конфликт на Ближнем Востоке не должен отвлекать внимание от поддержки Украины. Об этом заявил президент Латвии Ринкевич на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом.

Ринкевич подчеркнул, что Латвия и Чехия остаются близкими союзниками и придерживаются схожих позиций по ключевым вопросам НАТО и Европейского союза. Президент поблагодарил Чехию за инициативу по поставкам артиллерийских боеприпасов Украине, в которой участвовала и Латвия.

«Украина в критический момент получила необходимые артиллерийские снаряды и смогла пережить этот период», - отметил президент Латвии Ринкевич.

Президент Чехии Павел заявил, что завершение войны в Украине имеет решающее значение для безопасности Европы. По его словам, Латвия и Чехия продолжают поддерживать Украину всеми доступными способами - военными, финансовыми и политическими.

«До сих пор Россия не проявила желания договариваться о мирном решении и продолжает выдвигать невыполнимые требования, которые фактически означают полную капитуляцию Украины», - сказал президент Чехии Петр Павел.

Ринкевич также заявил, что Латвия рассматривает Иран как агрессивное государство, поддерживающее Россию в войне против Украины и проводящее агрессивную внешнюю политику в отношении стран региона Персидского залива.

В ходе встречи президенты также обсудили вопросы оборонного сотрудничества. Ринкевич поблагодарил Чехию за участие в многонациональной бригаде НАТО в Латвии и за вклад в миссию по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

Павел отметил, что Чехия активно сотрудничает с Латвией в военной сфере, включая взаимодействие оборонных академий и исследовательских институтов. По его словам, страны также обмениваются опытом в области защиты от современных угроз, в том числе беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, стороны обсудили развитие экономического сотрудничества, в том числе в сфере энергетики, оборонной промышленности, транспорта и биотехнологий.

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (1)

Новости Латвии 18:53

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Новости Латвии 18:45

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Важно 18:31

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

Выбор редакции 18:26

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Важно 18:15

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

ЧП и криминал 18:12

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

Важно 18:06

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

