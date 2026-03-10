Сидите в туалете с телефоном? Учёные нашли неожиданную опасность

Учёные изучили данные 125 взрослых пациентов, проходивших колоноскопию, и одновременно опросили их о привычках во время посещения туалета.

Оказалось, что две трети участников пользовались смартфоном, сидя на унитазе. Среди них риск геморроя оказался на 46% выше, чем у тех, кто не берёт телефон с собой.

Главная причина, по мнению исследователей, довольно проста: люди, которые листают новости или социальные сети, сидят на унитазе значительно дольше.

Например, около 37% пользователей смартфонов проводили там более пяти минут, тогда как среди тех, кто не пользуется телефоном в туалете, так долго сидели только 7% участников.

Длительное сидение увеличивает давление на ткани в области прямой кишки, что может способствовать развитию геморроя.

Авторы исследования советуют простое решение: оставлять телефон за пределами ванной комнаты и не проводить на унитазе больше нескольких минут.