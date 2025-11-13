Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 13. Ноября Завтра: Eizens, Jevgenija, Jevgenijs
Доступность

ЕС запретил наличные деньги? Вводится ограничение на сумму, которую можно заплатить

Euronews 13 ноября, 2025 16:56

Важно 0 комментариев

ЕС не запретил наличные деньги. Однако в рамках масштабной реформы, направленной на борьбу с отмыванием денег, вводится ограничение на сумму, которую частное лицо может заплатить банкнотами предприятию. "Каждый евро, превышающий 10 000 евро, станет незаконным платежным средством", - говорится в сообщении, собравшем более 2,6 миллиона просмотров. В публикации утверждается, что "наличные деньги скоро станут контрабандой" по законам ЕС.

На самом деле ЕС не запретил наличные деньги. Однако в рамках масштабной реформы, направленной на борьбу с отмыванием денег, которая должна вступить в силу в 2027 году, вводится ограничение на сумму, которую вы можете заплатить банкнотами предприятию, в рамках всего сообщества. Это постановление является частью пакета ЕС по борьбе с отмыванием денег, который, помимо прочих мер, устанавливает ограничение в 10 000 евро на наличные платежи в деловых операциях.

Хотя предприятия больше не смогут принимать наличные платежи на суммы, превышающие этот порог, сделки между двумя частными лицами в непрофессиональном контексте, как правило, не подпадают под действие этих правовых норм.

При этом национальные правительства по-прежнему смогут устанавливать свои собственные лимиты для сумм менее 10 000 евро.

Станет ли незаконной покупка автомобиля за наличные?

Согласно вирусной публикации, ЕС делает "покупку автомобиля за наличные" преступлением. Это заблуждение.
С 2027 года покупка автомобиля за наличные не будет автоматически считаться преступлением, но это может быть незаконной сделкой в зависимости от того, у кого вы ее покупаете.

Например, если вы хотите купить автомобиль стоимостью более 10 000 евро в дилерском центре, то по закону они не могут принять такую сумму наличными. Однако вы можете приобрести автомобиль с помощью банковского перевода или карты.

В остальном европейцы по-прежнему смогут копить, хранить и снимать любую сумму наличных. Повседневные операции, например, покупка кофе или продуктов, останутся незатронутыми. Поэтому неверно говорить о том, что ЕС отказывается от наличных денег.

Поскольку новые правила в основном затрагивают операции с предприятиями, два частных лица по-прежнему смогут покупать и продавать что-либо на любую сумму, используя наличные, если только в стране-члене ЕС не установлены более строгие национальные ограничения. Некоторые страны ЕС, например Италия, уже ограничивают операции с наличными между частными лицами.

Главное изменение в новых правилах заключается в том, что крупные платежи наличными в пользу предприятий будут ограничены суммой в 10 000 евро. Предприятия не смогут принимать сумму наличных, превышающую этот порог.

Зачем ЕС это делает?

Пакет мер ЕС направлен на борьбу с отмыванием денег путем усиления координации между странами-членами сообщества.

До сих пор в ЕС действовал целый ряд различных правил, касающихся национальных лимитов на операции с наличными. Например, в Италии лимит составляет 5 000 евро, а в Австрии он отсутствует.

Установив лимит в 10 000 евро на наличные платежи, ЕС стремится заставить большее количество платежей проходить по отслеживаемым каналам и тем самым сократить возможности для отмывания денег и других форм финансовых преступлений.

Что дальше?

Пакет мер вступит в силу в июле 2027 года. Наряду с другими мерами он включает в себя создание во Франкфурте Управления ЕС по борьбе с отмыванием денег, все полномочия которого вступят в силу в это же время.

Банкам, компаниям и регулирующим органам будет предоставлен трехлетний срок для адаптации своих систем к соблюдению новых правил.

Эксперты задаются вопросом, действительно ли введение ограничения на наличные деньги эффективно, или же оно создает риск того, что преступники просто перейдут к другим методам, таким как криптовалюта и трансграничные переводы.

Другие отмечают, что успех политики зависит от ее беспрепятственной реализации во всех странах-членах, что может оказаться неравномерным.

Это не первый случай, когда в сети распространяются сенсационные и ложные заявления о наличных деньгах в европейских странах. Ликвидация наличных денег - распространенная теория заговора.

В начале этого года ложное сообщение в интернете о том, что Испания выводит из обращения банкноту номиналом 50 евро , вызвало панику по поводу того , что это пагубно отразится на карманах тысяч граждан. Центральный банк Испании подтвердил, что не отдавал никаких распоряжений о таком изъятии.

В марте в Норвегии и Швеции появились сообщения о том, что эти страны сдерживают планы по переходу на полностью безналичный расчет из-за опасений за национальную безопасность, что вызвало поток ложной информации в интернете о том, что обе страны полностью отказываются от цифровых платежей.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Закончилось тем, что люди начали поджигать дома»: Аузиньш о расколе в обществе
Важно

«Закончилось тем, что люди начали поджигать дома»: Аузиньш о расколе в обществе (1)

Может, хватит всех звать «агентами Кремля»? Ринкевич приструнил политиков
Важно

Может, хватит всех звать «агентами Кремля»? Ринкевич приструнил политиков (4)

В госучреждениях только на латышском: Сейм передал законопроект Нацблока комиссиям
Важно

В госучреждениях только на латышском: Сейм передал законопроект Нацблока комиссиям (3)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:15 13.11.2025
Латвия вошла в лидеры ЕС по росту промышленного производства
Bitnews.lv 53 минуты назад
Латвия: придётся затянуть пояса
Sfera.lv 1 час назад
Европарламент хочет признать гендерное насилие тяжким преступлением
Bitnews.lv 2 часа назад
Мэра Сигулды отправили в отставку после претензий к его работе
Bitnews.lv 2 часа назад
Ночь в Латвии принесет рекордное осеннее тепло
Bitnews.lv 2 часа назад
Юревицс требует ужесточить штрафы. «Латышский язык — основа государства»
Bitnews.lv 2 часа назад
Лиепая: Liepājas metalurgs станет военным заводом?
Sfera.lv 5 часов назад
Рига: не зал, а убежище
Sfera.lv 5 часов назад

Не первый кошелек в мусорнике: рижан предупреждают об активизации карманников

Новости Латвии 20:16

Новости Латвии 0 комментариев

В Фейсбуке в группе Болдерая появилось предупреждение следующего содержания:

В Фейсбуке в группе Болдерая появилось предупреждение следующего содержания:

Читать
Загрузка

7 способов перестать думскроллить TikTok (пока он не доел то, что осталось от вашего мозга)

Азбука здоровья 19:53

Азбука здоровья 0 комментариев

Будем честны: после тяжёлого дня проще всего завалиться в кровать и залипнуть в TikTok до ощущения пустой головы. Но если вы снова «поторчали 40 минут» и внезапно оказалось, что прошёл час сорок — да, это про вас. И да, это можно остановить.

Будем честны: после тяжёлого дня проще всего завалиться в кровать и залипнуть в TikTok до ощущения пустой головы. Но если вы снова «поторчали 40 минут» и внезапно оказалось, что прошёл час сорок — да, это про вас. И да, это можно остановить.

Читать

Коты-заседатели: как домашние питомцы срывают видеозвонки по всей Европе

Животные 19:44

Животные 0 комментариев

Онлайн-совещания давно стали частью жизни, но вместе с ними в виртуальный офис уверенно вошли и… коты. По опросам социологов, примерно две трети сотрудников хотя бы раз сталкивались с тем, что домашний питомец мешал видеозвонку — закрывал камеру, проходил по клавиатуре, требовал внимания или устраивался спать на тёплом ноутбуке.

Онлайн-совещания давно стали частью жизни, но вместе с ними в виртуальный офис уверенно вошли и… коты. По опросам социологов, примерно две трети сотрудников хотя бы раз сталкивались с тем, что домашний питомец мешал видеозвонку — закрывал камеру, проходил по клавиатуре, требовал внимания или устраивался спать на тёплом ноутбуке.

Читать

Германия: правящая коалиция согласовала реформу военной службы

Мир 18:44

Мир 0 комментариев

Новый компромиссный вариант, обнародованный в четверг, предусматривает обязательную регистрацию и медобследование всех мужчин старше 18 лет. Также станет обязательным заполнение анкеты, в которой необходимо будет подробно описать свою готовность к службе.

Новый компромиссный вариант, обнародованный в четверг, предусматривает обязательную регистрацию и медобследование всех мужчин старше 18 лет. Также станет обязательным заполнение анкеты, в которой необходимо будет подробно описать свою готовность к службе.

Читать

Кто убивает пчёл на планете? Учёные нашли причину

Животные 18:43

Животные 0 комментариев

Ученые представили новое исследование, которое объясняет одну из главных причин массовой гибели пчёл в последние годы. Речь идет не об одном факторе, а о сочетании вредителей, вирусов и химикатов, которые вместе создают смертельный эффект домино для пчелиных семей.

Ученые представили новое исследование, которое объясняет одну из главных причин массовой гибели пчёл в последние годы. Речь идет не об одном факторе, а о сочетании вредителей, вирусов и химикатов, которые вместе создают смертельный эффект домино для пчелиных семей.

Читать

Где посмотреть праздничный салют на 18 ноября? Придется выехать из Риги

Всюду жизнь 18:35

Всюду жизнь 0 комментариев

В государственный праздник, 18 ноября, фейерверки можно будет увидеть только в Вентспилсе, Юрмале и Огре, свидетельствует собранная агентством LETA информация.

В государственный праздник, 18 ноября, фейерверки можно будет увидеть только в Вентспилсе, Юрмале и Огре, свидетельствует собранная агентством LETA информация.

Читать

А о водителях подумали? Латвия тоже готова закрыть границу с Белоруссией

Важно 18:28

Важно 0 комментариев

Латвия заявила о готовности поддержать Литву в случае усиления гибридных атак со стороны Белоруссией, включая возможное закрытие пограничных переходов. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене получила заверения в солидарности от коллег из Риги и Таллина.

Латвия заявила о готовности поддержать Литву в случае усиления гибридных атак со стороны Белоруссией, включая возможное закрытие пограничных переходов. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене получила заверения в солидарности от коллег из Риги и Таллина.

Читать