ЕС запретил наличные деньги? Вводится ограничение на сумму, которую можно заплатить

На самом деле ЕС не запретил наличные деньги. Однако в рамках масштабной реформы, направленной на борьбу с отмыванием денег, которая должна вступить в силу в 2027 году, вводится ограничение на сумму, которую вы можете заплатить банкнотами предприятию, в рамках всего сообщества. Это постановление является частью пакета ЕС по борьбе с отмыванием денег, который, помимо прочих мер, устанавливает ограничение в 10 000 евро на наличные платежи в деловых операциях.

Хотя предприятия больше не смогут принимать наличные платежи на суммы, превышающие этот порог, сделки между двумя частными лицами в непрофессиональном контексте, как правило, не подпадают под действие этих правовых норм.

При этом национальные правительства по-прежнему смогут устанавливать свои собственные лимиты для сумм менее 10 000 евро.

Станет ли незаконной покупка автомобиля за наличные?

Согласно вирусной публикации, ЕС делает "покупку автомобиля за наличные" преступлением. Это заблуждение.

С 2027 года покупка автомобиля за наличные не будет автоматически считаться преступлением, но это может быть незаконной сделкой в зависимости от того, у кого вы ее покупаете.

Например, если вы хотите купить автомобиль стоимостью более 10 000 евро в дилерском центре, то по закону они не могут принять такую сумму наличными. Однако вы можете приобрести автомобиль с помощью банковского перевода или карты.

В остальном европейцы по-прежнему смогут копить, хранить и снимать любую сумму наличных. Повседневные операции, например, покупка кофе или продуктов, останутся незатронутыми. Поэтому неверно говорить о том, что ЕС отказывается от наличных денег.

Поскольку новые правила в основном затрагивают операции с предприятиями, два частных лица по-прежнему смогут покупать и продавать что-либо на любую сумму, используя наличные, если только в стране-члене ЕС не установлены более строгие национальные ограничения. Некоторые страны ЕС, например Италия, уже ограничивают операции с наличными между частными лицами.

Главное изменение в новых правилах заключается в том, что крупные платежи наличными в пользу предприятий будут ограничены суммой в 10 000 евро. Предприятия не смогут принимать сумму наличных, превышающую этот порог.

Зачем ЕС это делает?

Пакет мер ЕС направлен на борьбу с отмыванием денег путем усиления координации между странами-членами сообщества.

До сих пор в ЕС действовал целый ряд различных правил, касающихся национальных лимитов на операции с наличными. Например, в Италии лимит составляет 5 000 евро, а в Австрии он отсутствует.

Установив лимит в 10 000 евро на наличные платежи, ЕС стремится заставить большее количество платежей проходить по отслеживаемым каналам и тем самым сократить возможности для отмывания денег и других форм финансовых преступлений.

Что дальше?

Пакет мер вступит в силу в июле 2027 года. Наряду с другими мерами он включает в себя создание во Франкфурте Управления ЕС по борьбе с отмыванием денег, все полномочия которого вступят в силу в это же время.

Банкам, компаниям и регулирующим органам будет предоставлен трехлетний срок для адаптации своих систем к соблюдению новых правил.

Эксперты задаются вопросом, действительно ли введение ограничения на наличные деньги эффективно, или же оно создает риск того, что преступники просто перейдут к другим методам, таким как криптовалюта и трансграничные переводы.

Другие отмечают, что успех политики зависит от ее беспрепятственной реализации во всех странах-членах, что может оказаться неравномерным.

Это не первый случай, когда в сети распространяются сенсационные и ложные заявления о наличных деньгах в европейских странах. Ликвидация наличных денег - распространенная теория заговора.

В начале этого года ложное сообщение в интернете о том, что Испания выводит из обращения банкноту номиналом 50 евро , вызвало панику по поводу того , что это пагубно отразится на карманах тысяч граждан. Центральный банк Испании подтвердил, что не отдавал никаких распоряжений о таком изъятии.

В марте в Норвегии и Швеции появились сообщения о том, что эти страны сдерживают планы по переходу на полностью безналичный расчет из-за опасений за национальную безопасность, что вызвало поток ложной информации в интернете о том, что обе страны полностью отказываются от цифровых платежей.