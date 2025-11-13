Громкое дело: обвиняется один из самых известных лидеров организованной преступности в Латвии

Не называя конкретных лиц, прокуратура сообщила агентству LETA, что прокурор передал в суд уголовное дело о том, что гражданин Латвии, находящийся на территории Испании, тайно руководил международной организованной преступной группой для незаконного выращивания на значительных площадях растений, содержащих наркотические вещества, и распространения этих наркотических веществ в странах Балтии и Скандинавии.

Организованная преступная группа, состоящая из четырёх человек, занималась производством марихуаны в закрытых плантациях на территории Испании как минимум с начала 2020 года до осени 2024 года, а затем организовывала её транспортировку в Латвию и Норвегию для дальнейшей продажи. В состав преступной группы входили несколько человек, в том числе граждане России и Молдовы, в отношении которых в других странах были возбуждены уголовные дела.

Члены организованной группы, руководствуясь корыстными побуждениями, находясь за рубежом и в Латвии, сговорившись и разделив обязанности с преступным намерением, совершили покупку, хранение, перевозку и реализацию наркотических средств в крупных размерах с целью их несанкционированного сбыта.

Один из мужчин координировал работу и подсчитывал прибыль, а также координировал распределение полученных преступным путем средств между членами группы.

Остальные, в свою очередь, несли ответственность за незаконное выращивание марихуаны и контроль за ней, ее приобретение и хранение на территории Испании, а также транспортировку для дальнейшей продажи, заявили в прокуратуре.

Одно из лиц также отвечало за учёт марихуаны, ввезённой из Испании, и за получение денежных средств от её продажи от лиц, точно не установленных следствием, занимавшихся несанкционированной продажей марихуаны в Латвии и Норвегии. Это же лицо отвечало и за дальнейшее распределение преступных доходов между членами группировки, о чём сообщалось её лидеру, сообщили в прокуратуре.

Организованная преступная группа также отмывала полученные ею денежные средства с намерением скрыть и замаскировать истинное происхождение, местонахождение и использование средств, зная, что они были получены преступным путем.

Глава преступной группы, в которую входили члены его семьи, пытался легализовать не менее 70 000 евро. Его мать, отец и жена должны были регулярно переводить наличные на свои банковские счета в Латвии, тем самым легализуя крупный объём средств, полученных преступным путём, сообщает прокуратура.

Тем временем другой член группы перевел на ее счета не менее 19 695 евро преступно полученных средств, а близкий ей человек перевел не менее 10 050 евро.

Кроме того, эти двое лиц пытались легализовать денежные средства, полученные в результате совершения уголовного преступления, в размере не менее 31 788 евро, путем приобретения недвижимости в Риге и осуществления регулярных платежей по кредиту за нее.

В прокуратуре сообщили, что на финансовые активы, недвижимость и отдельные имущественные ценности фигурантов дела наложен арест.

Кроме того, руководитель группировки приобрел и хранил в своей резиденции в Латвии огнестрельное оружие и боеприпасы к нему без соответствующего разрешения.

Всего по уголовному делу предъявлены обвинения девяти лицам. Четверым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Благодаря успешному международному сотрудничеству с Испанией как в получении доказательств, так и в их задержании, трое обвиняемых были арестованы в Испании и экстрадированы в Латвию.

В отношении этой группы Государственная полиция продолжает досудебное расследование по другому отдельному делу, в рамках которого ожидается получение информации из иностранных государств о деятельности преступной группы.

Уже сообщалось, что 10 сентября 2024 года Государственная полиция, осуществляя широкое международное сотрудничество и обмен оперативной информацией при поддержке Европола и Евроюста, задержала Спиридонова и нескольких членов организованной им группировки.

Обыски также проводились в Льорет-де-Мар и Валенсии (Испания) при поддержке Национальной полиции Испании.

В ходе уголовного производства приняты решения о наложении ареста на десять объектов недвижимости на общую сумму около 500 000 евро, движимое имущество стоимостью 33 000 евро, а также денежные средства в размере около 100 000 евро.

Из ранее предоставленной полицией информации следует, что Спиридонов был известен своим роскошным образом жизни и частыми поездками за границу, хотя у него не было легального источника дохода.

Чтобы избежать ареста, он ежедневно передвигался на специально оборудованном автомобиле с тремя вооруженными телохранителями, тем самым демонстрируя имеющиеся у него высокие возможности обеспечения безопасности, рассказали представители правоохранительных органов.

В ходе обыска было изъято в общей сложности более 110 000 евро наличными, две единицы огнестрельного оружия, 95 патронов, четыре страйкбольные ручные гранаты, два бронежилета, 13 килограммов марихуаны, поддельные документы, удостоверяющие личность, четыре транспортных средства, криптовалютные кошельки и роскошные часы.

В программе «Nekā personīga» телеканала TV3 ранее сообщалось, что Спиридонов уже попадал в поле зрения латвийской полиции много лет назад. В то время он был членом преступного авторитета Зураба Шамугии, или группы автоугонщиков Аду.

Тем временем испанские СМИ сообщили, что один из задержанных, получивший прозвище «Шайба» из-за своего хоккейного прошлого, отвечал за координацию деятельности по производству наркотиков и налаживание связей с местными поставщиками. Также был временно задержан человек по прозвищу «Вирус», который отвечал за контрнаблюдение на складах и в транспортных средствах, а также за GPS-мониторинг перевозок наркотиков.

Испанские СМИ также сообщали, что центр деятельности преступной организации, возглавляемой Спиридоновым, находился в Жироне, откуда она годами перевозила наркотики в больших количествах, став одним из основных поставщиков как в страны Балтии, так и в Скандинавию. Это же программе подтвердили и латвийские правоохранительные органы.