Инженеры вскрыли китайского робота прямо на сцене — почему?

Чтобы развеять подозрения, инженеры прямо во время презентации вскрыли корпус робота, показывая, что под синтетической «кожей» только сложные искусственные мышцы и приводы. Никакого человека внутри — одна техника.

По словам Xpeng, столь реалистичная походка стала возможна благодаря новому ИИ, который позволяет IRON физически реагировать на окружение, а не следовать жёстким сценарием. Гуманоид покрыт «полностью закрывающей» синтетической кожей — она делает его «теплее и более интимным» на ощупь.

В соцсетях публика в восторге. Один из комментаторов написал: «Впервые в истории робот должен доказать, что он машина». Другие называют IRON «невероятным» и «слишком реальным».

Будущее уже рядом — и оно ходит так естественно, что его приходится вскрывать.