В краткосрочной перспективе Латвию ожидает:
– Перестройка трассы А4 – Рижская окружная дорога (Балтэзерс — Саулкалне) — 20,5 км, затраты на строительство которой в ценах 2024 года составляют 227,1 млн. евро.
– Строительство Бауской объездной дороги E67 — 14,2 км, реализация которого уже начата как проект публично-частного партнерства.
– Перестройка автодороги А7 Рига-Бауска-граница Литвы (Гренцтале), включая строительство Иецавской окружной дороги — 34,3 км, затраты на строительство которой в ценах 2024 года составляют 326,2 млн. евро.