Скоро в Латвии появятся новые автотрассы (СПИСОК) (2)

Редакция PRESS 8 января, 2026 11:26

Важно 2 комментариев

В конце минувшего года Кабинет Министров рассмотрел Стратегию развития государственных автодорог до 2040 года, сообщает bb.lv.

В краткосрочной перспективе Латвию ожидает:

– Перестройка трассы А4 – Рижская окружная дорога (Балтэзерс — Саулкалне) — 20,5 км, затраты на строительство которой в ценах 2024 года составляют 227,1 млн. евро.

– Строительство Бауской объездной дороги E67 — 14,2 км, реализация которого уже начата как проект публично-частного партнерства.

– Перестройка автодороги А7 Рига-Бауска-граница Литвы (Гренцтале), включая строительство Иецавской окружной дороги — 34,3 км, затраты на строительство которой в ценах 2024 года составляют 326,2 млн. евро.

