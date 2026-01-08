Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Опасный перекрёсток в Риге уже 2 недели без светофоров: что случилось?

Редакция PRESS 8 января, 2026 09:22

Новости Латвии 0 комментариев

Светофоры на перекрестке улиц Мукусалас и Баускас в Риге не работают уже около десяти дней. Это создает заторы, опасные ситуации, растерянность и недовольство водителей и пешеходов, сообщает rus.lsm.lv.

Рижская дума обещает, что светофоры заработают в предстоящие выходные 10-11 января, утверждая, что починить их раньше было невозможно из-за холода.

Водитель Анастасия Приежкалне, которая ездит на работу через перекресток Мукусалас и Баускас, подтвердила корреспонденту, что светофоры здесь не работают уже с 28 декабря, о чем она предупредила местные власти.

В Рижской думе сообщили, что неисправность светофора вызвана работами по строительству велосипедной инфраструктуры, а также сильным ветром в конце декабря.

Представитель Рижской думы Иева Грисле сказала, что со вторника, 6 января, выполняются работы, которые возможны на данный момент. Работники на месте оценивают, что они могут сделать сейчас, учитывая погодные условия, и что можно сделать, чтобы ускорить процесс приведения этого перекреста в порядок.

В Рижской думе прогнозируют, что светофоры заработают на перекрестке в конце этой недели.

