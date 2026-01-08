Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пассажирские перевозчики обещают более обширные протесты, чем в прошлом году

© LETA 8 января, 2026 10:47

Новости Латвии 0 комментариев

Региональные пассажирские перевозчики планируют еще более обширную акцию протеста, чем в прошлом году. Об этом после разговора с министром сообщения Атисом Швинкой в среду заявил президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.

Перевозчики встречались с министром, чтобы понять, готово ли государство пересмотреть долгосрочные договоры, которые из-за роста стоимости жизни стали для них невыгодными.

Министр сообщил, что договоры пока пересматриваться не будут, а также не будет сокращено количество рейсов. Для решения проблемы Министерство сообщения рассчитывает получить 9,2 млн евро из бюджетной программы на непредвиденные случаи.

"Я дал задание Автотранспортной дирекции найти правовое решение по долгосрочным договорам. Сейчас ведутся переговоры с Бюро по надзору за закупками и юристами о том, какими могут быть эти правовые решения. Также ведется переписка с перевозчиками. Я задал вопрос, предложил ли кто-то из перевозчиков конкретные изменения в редакции договоров, но пока ничего не услышал. Это больше риторика, желание получить больше финансирования, больше денег", - сказал глава Минсообщения.

Представители перевозчиков покинули встречу, указав, что письма министерству были отправлены еще в прошлом году.

"Со времени встречи в сентябре прошлого года мы видим, что ничего не изменилось. Для нас это неприемлемо, и мы хотим разговора о реальных решениях по пересмотру цен в долгосрочных договорах и, соответственно, о дополнительном финансировании, чтобы обеспечивать услуги в соответствии с текущими затратами", - заявил Ошениекс.

(Lsm.lv)

