Основатели движения «Без партий» раскололись: «Латвияс авизе»

Спустя несколько дней оставшихся основателей движения - Дидзиса Шмитса, Петериса Спрогиса и Гунтарса Витолса - ждал еще один сюрприз: предприниматель Армандс Брокс, один из инициаторов создания "Без партий", заявил в передаче Латвийского радио "В точке пересечения", что "Новое Единство" среди всех игроков на политической сцене - "наименьшее зло".

Объединение "Без партий" создавалось с целью участвовать в парламентских выборах, чтобы изменить избирательную систему в Латвии. Это единственное, что до сих пор объединяет бывших единомышленников.

Проект изменений избирательной системы, предусматривающий разделение Латвии на 17 округов, чтобы у избирателей было больше возможностей голосовать за конкретных кандидатов и в Сейм не попадали менее известные политики, разработали Шмитс и Витолс.

Сейчас они не могут сказать ничего определенного относительно дальнейшей деятельности и надеются прояснить ситуацию в ближайшее время.

До выборов в Сейм 3 октября осталось менее года, поэтому новую партию, которая могла бы участвовать в выборах, учредить уже невозможно.

Возможный выход из этой ситуации Брокс обрисовал так: "Есть несколько вариантов, когда предлагаются "пустые" партии, которые можно взять и переименовать".

Он отметил, что была мысль участвовать в выборах от партии "Република", но ее уже "забрал" Херманис, тем не менее, по его словам, имеется еще несколько возможных платформ.

В последний день прошлого года Херманис сообщил, что вместе с Башко планирует присоединиться к "Републике", которую они переименуют в партию "Мы меняем правила", при этом Херманис готов стать ее председателем.

