Основатели движения «Без партий» раскололись: «Латвияс авизе»

© LETA 8 января, 2026 11:45

Новости Латвии 0 комментариев

Фото: Х

Движение "Без партий", о создании которого в ноябре прошлого года заявил режиссер Алвис Херманис, в начале этого года уже раскололось: о выходе из него заявили сам Херманис и его единомышленник Язепс Башко.

Спустя несколько дней оставшихся основателей движения - Дидзиса Шмитса, Петериса Спрогиса и Гунтарса Витолса - ждал еще один сюрприз: предприниматель Армандс Брокс, один из инициаторов создания "Без партий", заявил в передаче Латвийского радио "В точке пересечения", что "Новое Единство" среди всех игроков на политической сцене - "наименьшее зло".

Объединение "Без партий" создавалось с целью участвовать в парламентских выборах, чтобы изменить избирательную систему в Латвии. Это единственное, что до сих пор объединяет бывших единомышленников.

Проект изменений избирательной системы, предусматривающий разделение Латвии на 17 округов, чтобы у избирателей было больше возможностей голосовать за конкретных кандидатов и в Сейм не попадали менее известные политики, разработали Шмитс и Витолс.

Сейчас они не могут сказать ничего определенного относительно дальнейшей деятельности и надеются прояснить ситуацию в ближайшее время.

До выборов в Сейм 3 октября осталось менее года, поэтому новую партию, которая могла бы участвовать в выборах, учредить уже невозможно.

Возможный выход из этой ситуации Брокс обрисовал так: "Есть несколько вариантов, когда предлагаются "пустые" партии, которые можно взять и переименовать".

Он отметил, что была мысль участвовать в выборах от партии "Република", но ее уже "забрал" Херманис, тем не менее, по его словам, имеется еще несколько возможных платформ.

В последний день прошлого года Херманис сообщил, что вместе с Башко планирует присоединиться к "Републике", которую они переименуют в партию "Мы меняем правила", при этом Херманис готов стать ее председателем.

(Latvijas Avīze)

Вакцины от гриппа доступны, и кабинеты вакцинации могут их заказать, однако с началом эпидемии гриппа интерес пациентов к вакцинации значительно снизился, сообщила агентству ЛЕТА президент Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) Алисе Ницмане-Айшпуре.

Не добившись поддержки депутатов по бюджету самоуправления на 2026 год, председатель Адажской краевой думы Карина Микелсоне (Латвийское объединение регионов) объявила об уходе с должности.

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Президент США согласился поддержать инициативу о резком ужесточении антироссийских санкций, что может привести к одному из самых жестких экономических шагов Вашингтона за последние годы.

«Все это связано с растущей ролью Китая в мире. Администрация Трампа заявила, что Европа должна больше делать в области обороны, США больше не хотят быть тут старшим братом, поскольку фокус будет направлен на Тихоокеанский регион. Все это связано как с вопросами мировой торговли, так и с вопросами безопасности. Тот, кто контролирует моря, контролирует мир. И Китай это делает», - заявил в интеравью «Неаткариге» член комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс (Нацобединение), комментируя операцию США по захвату Николаса Мадуро и танкера "теневого флота" России. Далее – основные тезисы.

Не все богатые люди в прошлом году улучшили свое материальное положении. Были и те, кто понёс значительные убытки. Pietiek.com со ссылкой на журнал „Miljonārs” опубликовал топ самых невезучих предпринимателей. Приводим этот текст в переводе.

