Сдал квартиру женщине с ребёнком, а теперь она отказывается выезжать — имеет право?

«Семь секретов» 13 ноября, 2025 08:39

Юридическая консультация 0 комментариев

"Я сдаю квартиру женщине с ребенком. Договор заключен на срок до конца этого года, и продлевать его я не собираюсь, так как собираюсь квартиру продавать. Как указано в законе, я отправил ей письменное напоминание о том, что договор заканчивается, и у меня есть почтовое подтверждение, что она его получила. Но после этого она заявила, что у нее нет другого жилья, что не может найти квартиру за такую же сумму, как в нашем договоре, и не уедет, пока не найдет новое жилье, так как у нее маленький ребенок и ей некуда идти. Скажите, что я могу сделать в такой ситуации? Разве я обязан продолжать с ней договор из-за ее пояснений?" (Из почты редакции).

Согласно требованиям закона «О найме жилых помещений» (далее – закон), договор найма заключается письменно и на определенный срок, который обязательно указывается в договоре. Договор аренды жилого помещения прекращается с окончанием срока его действия (пункт 1 части первой статьи 19 закона).

Обязанности арендатора по окончании срока аренды

Часть первая статьи 17 закона устанавливает, что арендатор обязан:

- освободить арендуемое жилое помещение по окончании срока действия договора - за исключением случая, когда арендатор заключил новый договор аренды данного жилого помещения или суд удовлетворил заявление арендатора о приостановлении бесспорного принудительного исполнения (пункт 8 указанной выше статьи);

- обеспечить, чтобы лица, вселенные арендатором в арендуемое жилое помещение, соблюдали условия использования жилого помещения, указанные в договоре аренды, и по окончании срока действия договора покинули жилое помещение вместе с ним (пункт 9 указанной выше статьи).

Ответственность арендатора за отказ в освобождении жилья

Если арендатор и проживающие с ним лица не освобождают жилое помещение в указанный в договоре срок его прекращения, то, согласно части 3 статьи 29 закона, арендатор обязан возместить арендодателю таким образом нанесенные убытки, а также выплатить компенсацию за использование арендованного жилья.

Таким образом, арендатор не имеет права продолжать проживать в арендованной у вас квартире по окончании срока аренды, если только вы не заключите новый договор аренды. Закон не предусматривает исключений для арендаторов, имеющих детей или какие-либо личные трудности. Поэтому вы вправе не продлевать договор, исходя из личной жизненной ситуации арендатора.

Арендатор не имеет права продолжать проживание в вашей квартире по окончании срока действия договора без вашего согласия, так как закон также не предусматривает ни автоматического продления договора, ни его продления в одностороннем порядке – по желанию арендатора.

Порядок выселения арендатора

Обращаем внимание, что закон не предоставляет арендодателю права самостоятельно выселить арендатора или выбросить его имущество. Поэтому, если арендатор добровольно не освободит квартиру по истечении срока аренды, вы имеете право обратиться в суд с иском о выселении арендатора вместе с принадлежащим ему имуществом, а также потребовать с арендатора возмещения убытков, причиненных его незаконными действиями, и компенсацию за использование квартиры.

Необходимо отметить, что самоуправления оказывают помощь в решении квартирного вопроса в установленных нормативными актами случаях, и арендатор может самостоятельно обратиться за информацией по данному вопросу.

В госучреждениях только на латышском: Сейм передал законопроект Нацблока комиссиям
Важно

В госучреждениях только на латышском: Сейм передал законопроект Нацблока комиссиям

«Бедный ребенок… Зачем ему «Бородино»?»: мама школьника о русском языке
Важно

«Бедный ребенок… Зачем ему «Бородино»?»: мама школьника о русском языке

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки
Важно

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки

В Латвии зафиксированы ещё семь случаев лептоспироза

Новости Латвии 13:58

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии с начала года до 10 ноября зарегистрировано 42 случая заболевания лептоспирозом, в том числе три с летальным исходом, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

На вес золота: доля молодёжи в Латвии составляет всего 11,2%

Новости Латвии 13:47

Новости Латвии 0 комментариев

В начале этого года в Латвии проживало 208 240 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, что составляет 11,2% общей численности населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Берем в долг, а фонды ЕС не используем — как это понимать? Кулбергс возмущен

Важно 13:35

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединённый список) на страницах pietiek.com рассказал, что доступные Латвии европейские фонды очень плохо осваиваются.

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки

Важно 13:32

Важно 0 комментариев

12 ноября 2025 года Европол сообщил о задержании группы наёмников, действовавших по заказу международной преступной сети. Их задачей было похищение лидера конкурирующей албанской наркогруппировки, замешанного в краже нескольких тонн каннабиса на миллионы евро.

Вот бы так зарплаты повышали: штрафы за неуважение госязыка планируют резко повысить

Новости Латвии 13:22

Новости Латвии 0 комментариев

Депутаты Сейма передали на рассмотрение юридической комиссии подготовленные "Новым Единством" поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают повышение штрафов за неуважение к госязыку.

В Китае снова казнён высокопоставленный чиновник — 13 лет антикоррупционной кампании

Всюду жизнь 13:13

Всюду жизнь 0 комментариев

В Китае вынесли один из самых жёстких приговоров последних лет: бывший министр сельского хозяйства Тан Жэньцзянь был приговорён к смертной казни после обвинений в использовании служебного положения для утверждения и продвижения проектов и контрактов. В официальных документах масштабы нарушений назвали «чрезвычайно серьёзными».

Почти треть жителей Латвии хотят поменять профессию

Новости Латвии 13:10

Новости Латвии 0 комментариев

Почти треть, или 31% взрослых жителей Латвии хотят освоить навыки, которые позволили бы им сменить профессию и начать новую карьеру, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования (ГАРО) и исследовательской компанией "Norstat Latvija".

