Сдал квартиру женщине с ребёнком, а теперь она отказывается выезжать — имеет право?

Согласно требованиям закона «О найме жилых помещений» (далее – закон), договор найма заключается письменно и на определенный срок, который обязательно указывается в договоре. Договор аренды жилого помещения прекращается с окончанием срока его действия (пункт 1 части первой статьи 19 закона).

Обязанности арендатора по окончании срока аренды

Часть первая статьи 17 закона устанавливает, что арендатор обязан:

- освободить арендуемое жилое помещение по окончании срока действия договора - за исключением случая, когда арендатор заключил новый договор аренды данного жилого помещения или суд удовлетворил заявление арендатора о приостановлении бесспорного принудительного исполнения (пункт 8 указанной выше статьи);

- обеспечить, чтобы лица, вселенные арендатором в арендуемое жилое помещение, соблюдали условия использования жилого помещения, указанные в договоре аренды, и по окончании срока действия договора покинули жилое помещение вместе с ним (пункт 9 указанной выше статьи).

Ответственность арендатора за отказ в освобождении жилья

Если арендатор и проживающие с ним лица не освобождают жилое помещение в указанный в договоре срок его прекращения, то, согласно части 3 статьи 29 закона, арендатор обязан возместить арендодателю таким образом нанесенные убытки, а также выплатить компенсацию за использование арендованного жилья.

Таким образом, арендатор не имеет права продолжать проживать в арендованной у вас квартире по окончании срока аренды, если только вы не заключите новый договор аренды. Закон не предусматривает исключений для арендаторов, имеющих детей или какие-либо личные трудности. Поэтому вы вправе не продлевать договор, исходя из личной жизненной ситуации арендатора.

Арендатор не имеет права продолжать проживание в вашей квартире по окончании срока действия договора без вашего согласия, так как закон также не предусматривает ни автоматического продления договора, ни его продления в одностороннем порядке – по желанию арендатора.

Порядок выселения арендатора

Обращаем внимание, что закон не предоставляет арендодателю права самостоятельно выселить арендатора или выбросить его имущество. Поэтому, если арендатор добровольно не освободит квартиру по истечении срока аренды, вы имеете право обратиться в суд с иском о выселении арендатора вместе с принадлежащим ему имуществом, а также потребовать с арендатора возмещения убытков, причиненных его незаконными действиями, и компенсацию за использование квартиры.

Необходимо отметить, что самоуправления оказывают помощь в решении квартирного вопроса в установленных нормативными актами случаях, и арендатор может самостоятельно обратиться за информацией по данному вопросу.