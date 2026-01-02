Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Эксперт: Москве выгодны давление и саботаж против Европы (4)

Редакция PRESS 2 января, 2026 09:24

Важно 4 комментариев

Россия в 2026 году усилит гибрид-активность и операции влияния в Европе, считает директор Центра исследований политики Восточной Европы и преподаватель Рижского университета Страдиня Марис Цепуритис. Об этом он заявил агентству LETA. leta.lv+1

По его оценке, прямых угроз устойчивости путинского режима в 2026 году не видно, но санкции будут давить сильнее, прежде всего по российскому обществу и частному сектору. Внутри страны Кремль, по словам эксперта, будет держаться на репрессиях, цензуре и подавлении любой заметной оппозиции, включая попытки зачистки активности за пределами России.

Снаружи ставка, считает Цепуритис, на давление через переговорные процессы и на ослабление позиции Украины, включая ограничения ее суверенитета и возможностей в сфере безопасности. Параллельно Москва будет раскачивать безопасность соседних регионов и пытаться влиять на выборы в Европе, сочетая старые инструменты с новыми.

Отдельный риск, на котором он акцентирует внимание, это более заметные действия: возможные попытки саботажа, полеты неидентифицированных дронов, демонстрации силы в Балтийском море. Логика проста: заставить европейские страны тратить больше внимания и ресурсов на собственную оборону и меньше на поддержку Украины, одновременно проверяя реакцию НАТО и давя на общественное мнение.

Марк Рюте говорил, что Европе нужно готовиться к полномасштабному конфликту, какого «не было пережито со времен наших прадедов и родителей».

Трамп: мы будем решать, что дальше делать с Венесуэлой. Что известно о захвате Мадуро
Важно

Трамп: мы будем решать, что дальше делать с Венесуэлой. Что известно о захвате Мадуро

Новые тарифы и повышение «минималки» — что ожидает латвийцев уже сегодня!
Важно

Новые тарифы и повышение «минималки» — что ожидает латвийцев уже сегодня!

Жилец квартиры на улице Баускас, где взорвался газ, был одиноким пенсионером — ЛТВ
Важно

Жилец квартиры на улице Баускас, где взорвался газ, был одиноким пенсионером — ЛТВ

Трамп: мы будем решать, что дальше делать с Венесуэлой. Что известно о захвате Мадуро (4)

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что Вашингтон будет принимать решения о том, что дальше делать с Венесуэлой после того, как президента страны Николаса Мадуро захватили и вывезли из страны. 

Ночью в Латвию вернётся мороз; а что будет днём в воскресенье? (4)

Согласно прогнозам латвийских метеорологов, ночью будет преимущественно облачно, во многих местах ожидается небольшой снег, местами на юго-западе облака временами принесут сильные снегопады и снежный покров вырастет на 2-4 см.

«Отношение криминальное»: внучка пациентки жалуется на условия в больнице (4)

Не секрет, что иногда в медучреждениях близким пожилых людей заявляют: "А что вы хотите, всё-таки возраст..." Другой вопрос, какова причина этого: нежелание лечить, отсутствие эмпатии или совести либо действительно отсутствие возможностей вылечить человека? 

Андрей Козлов: когда на латвийских трамваях появятся флаги Венесуэлы? (4)

Двойные стандарты мировой политики: почему одних агрессоров мы осуждаем, а других — оправдываем? Комментирует политик и предприниматель Андрей Козлов.

Уехала в Италию накануне Рождества и пропала: разыскивается Диана Кудерова (4)

Сотрудники Рижского Восточного управления Рижского регионального управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Диану Кудерову 1959 года рождения. Последний раз она выходила на связь с родственниками 31 декабря 2025 года, о её местонахождении ничего не известно. Возможно, женщина имеет проблемы со здоровьем.

Латвия передаст Украине 21 авто, в том числе внедорожник класса люкс Lincoln Navigator (4)

МВД Латвии подготовил постановление правительства об очередной передаче Украине автомашин, конфискованных у пьяных водителей и по другим уголовным делам. Это целый автопарк - 21 автомобиль, в том числе люксовый внедорожник Lincoln Navigator 22-летней давности.

«Испугался климата»: последствия бури для отдельно взятого балкона (4)

В Латвии балконы во многоквартирных домах часто бывают в гораздо худшем состоянии, чем сами эти дома, но их ремонты всё время откладываются, как сказали в программе Латвийского радио Kā labāk dzīvot представители Rīgas namu pārvaldnieks - директор управления по обеспечению услуг Юрий Тукиш, инженер-строитель Артур Вейсс - и заведующий технической частью Liepājas namu apsaimniekotājs Алдис Лаздиньш.

