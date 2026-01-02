По его оценке, прямых угроз устойчивости путинского режима в 2026 году не видно, но санкции будут давить сильнее, прежде всего по российскому обществу и частному сектору. Внутри страны Кремль, по словам эксперта, будет держаться на репрессиях, цензуре и подавлении любой заметной оппозиции, включая попытки зачистки активности за пределами России.

Снаружи ставка, считает Цепуритис, на давление через переговорные процессы и на ослабление позиции Украины, включая ограничения ее суверенитета и возможностей в сфере безопасности. Параллельно Москва будет раскачивать безопасность соседних регионов и пытаться влиять на выборы в Европе, сочетая старые инструменты с новыми.

Отдельный риск, на котором он акцентирует внимание, это более заметные действия: возможные попытки саботажа, полеты неидентифицированных дронов, демонстрации силы в Балтийском море. Логика проста: заставить европейские страны тратить больше внимания и ресурсов на собственную оборону и меньше на поддержку Украины, одновременно проверяя реакцию НАТО и давя на общественное мнение.

Марк Рюте говорил, что Европе нужно готовиться к полномасштабному конфликту, какого «не было пережито со времен наших прадедов и родителей».