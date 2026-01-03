Обрушение на Баускас: один погибший, десятки эвакуированы

В VUGD уточнили, что вызов поступил в 15:20. На месте работают спасатели, из здания эвакуируют людей. Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) констатировала смерть одного человека. Помощь оказали трем пострадавшим, двоих доставили в медучреждение.

По предварительной информации Госполиции, неустановленное лицо могло проводить демонтаж газопровода, что привело к взрыву. Обстоятельства выясняются.

В Рижской думе сообщили, что эвакуированы более 40 жителей. Людям предоставили возможность находиться в автобусах Rīgas satiksme, также оказывается необходимая помощь. В ближайшее время здание осмотрит строительный инспектор, чтобы решить вопрос о дальнейшей эксплуатации.

Соседи рассказали Латвийскому телевидению, что один из жильцов квартиры на пятом этаже делал ремонт. По их словам, они почувствовали запах газа и вызвали аварийную службу. Когда ее сотрудники поднимались по лестнице, прогремел взрыв.