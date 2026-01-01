Гололёд и сильный снег: погода в Латвии на 1 января

Утром в четверг небо будет затянуто облаками, однако местами в восточных районах ожидаются солнечные прояснения. С середины дня, начиная с запада, через территорию страны пройдет обширная зона осадков. В западных и центральных районах ожидается сильный снег, а местами толщина снежного покрова увеличится на 5–8 сантиметров.

Вечером в отдельных районах морского побережья снег перейдет в мокрый снег, а местами возможна гололедица.

На отдельных участках автодорог будет скользко. Во время снегопада видимость местами ухудшится до 1–2 километров.

Будет дуть слабый до умеренного южный ветер, который постепенно сменится на юго-восточный. На побережье порывы ветра достигнут 15–19 метров в секунду, а во второй половине дня порывы до 15 метров в секунду возможны также в западных и центральных районах внутри страны.

Температура воздуха -3…-8 градусов, а в западных районах страны - повысится до -2…+3 градусов.

В Риге день будет облачным. Утром ожидается небольшой снег, а вечером зона осадков с запада достигнет и столицы — толщина снежного покрова увеличится на 2–4 сантиметра. Будет преобладать слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер с порывами 15–17 метров в секунду. Температура воздуха составит -4…-5 градусов.