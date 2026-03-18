МАГАТЭ: В Иране снаряд попал в Бушерскую АЭС

© Deutsche Welle 18 марта, 2026 12:44

Мир 0 комментариев

Иранский флаг развевается на фоне сооружений АЭС в Бушере.

Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что вечером 17 марта на территорию атомной электростанции "Бушер", расположенной вблизи одноименного  города на юго-западе страны, упал снаряд. Об этом сообщили в среду, 18 марта, МАГАТЭ, а также иранское агентство Tasnim, которое связывают с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). По данным Tasnim, пострадавших не было.

Ранее о попадании снаряда неназванного типа в АЭС "Бушер" заявила российская госкорпорация "Росатом", сотрудники которой заняты в строительстве новых блоков станции. "В 18:11 по московскому времени был нанесен удар по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенному на промплощадке АЭС "Бушер" в непосредственной близости от действующего энергоблока", - говорилось в сообщении "Росатома".

В МАГАТЭ подчеркнули, что попадание снаряда не привело к утечке радиации или другим повреждениям АЭС. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси вновь призвал стороны конфликта (Иран, США и Израиль) к максимальной сдержанности, чтобы не допустить ядерной аварии.

Глава "Росатома" Алексей Лихачев назвал инцидент "вопиющим пренебрежением ключевыми правилами и принципами международной безопасности". По его словам, на АЭС "Бушер" остаются около 480 российских сотрудников. С начала войны США и Израиля против Ирана госкорпорация уже провела две эвакуации персонала и сейчас готовит третью, добавил Лихачев.

АЭС "Бушер" - ключевой объект иранской атомной энергетики

АЭС "Бушер" - первая атомная электростанция, построенная в Иране. Власти страны начали ее строительство при поддержке немецкой компании Siemens еще в 1975 году.

После исламской революции работы были законсервированы и возобновились только в 1995 году при участии "Росатома". Первый энергоблок ввели в эксплуатацию в 2013 году, а спустя несколько лет началось строительство второго энергоблока.

В последние годы на станции регулярно случались технические проблемы, что приводило к отключению электричества в ряде регионов Ирана.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 0 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно 0 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Новости Латвии 0 комментариев

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Мир 0 комментариев

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

