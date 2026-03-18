«Чистка от паразитов» захватывает TikTok — врачи бьют тревогу

Речь о так называемых «очистках от паразитов», которые активно продвигают блогеры и инфлюенсеры. Обещания звучат заманчиво: убрать вздутие живота, наладить сон, снизить тягу к еде — и всё это с помощью травяных добавок и «натуральных» наборов.

Но медики говорят прямо: это может быть не просто бесполезно — а опасно.

По словам врачей, люди сами ставят себе диагнозы, ориентируясь на общие симптомы вроде усталости или проблем с пищеварением. А дальше — начинают «лечение» универсальными средствами, которые якобы подходят «от всего сразу».

Проблема в том, что паразиты бывают разными — и лечатся по-разному.

Один набор «на все случаи» здесь просто не работает.

Особое внимание вызывает то, кто стоит за трендом. Некоторые популярные блогеры без медицинского образования продают собственные «наборы очищения» и советуют использовать их регулярно.

При этом многие такие продукты:

— не имеют одобрения регуляторов

— сопровождаются мелкими предупреждениями «не является лечением»

— и иногда сами содержат риск побочных эффектов

Врачи подчёркивают: за красивыми словами про «детокс» и «очищение» часто нет реальной медицины.

И главный вопрос здесь остаётся открытым:

лечим ли мы организм — или просто поддаёмся очередному тренду?







