100 лет Винни-Пуху: медвежонок с мёдом стал мировой легендой

Редакция PRESS 18 марта, 2026 13:46

Всюду жизнь

Он любит мёд, не спешит и говорит простые вещи — но именно он пережил целый век.

Винни-Пуху исполняется 100 лет, и это уже не просто детская история — это культурное явление, которое выросло вместе с несколькими поколениями.

Созданный Алан Александр Милн, маленький медвежонок сначала жил на страницах книг. Но позже его мир стал гораздо шире: мультфильмы, фильмы, игрушки — и миллионы зрителей по всему миру.

Сегодня за этим стоит уже Disney, которая готовит серию мероприятий к столетию героя. Празднования, показы и специальные проекты — всё, чтобы отметить влияние Пуха и его друзей: Пятачка, Иа, Совы, Кролика и Кенги с малышом Ру.

И вот что удивительно:
герой, которого когда-то называли «с очень маленьким мозгом», оказался невероятно живучим.

Он не менялся — но мир вокруг него менялся постоянно.
И, возможно, именно поэтому Пух снова становится актуальным.

Потому что среди шума, скорости и экранов
история про мёд, дружбу и тихие разговоры вдруг звучит громче, чем всё остальное.
 
 
 
 

Комментарии (0)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

На Латвию идёт снежное похолодание: обновлённый прогноз

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

Пиво vs вино: разница, которая удивила учёных!

Не весь алкоголь одинаков.

