100 лет Винни-Пуху: медвежонок с мёдом стал мировой легендой

Винни-Пуху исполняется 100 лет, и это уже не просто детская история — это культурное явление, которое выросло вместе с несколькими поколениями.

Созданный Алан Александр Милн, маленький медвежонок сначала жил на страницах книг. Но позже его мир стал гораздо шире: мультфильмы, фильмы, игрушки — и миллионы зрителей по всему миру.

Сегодня за этим стоит уже Disney, которая готовит серию мероприятий к столетию героя. Празднования, показы и специальные проекты — всё, чтобы отметить влияние Пуха и его друзей: Пятачка, Иа, Совы, Кролика и Кенги с малышом Ру.

И вот что удивительно:

герой, которого когда-то называли «с очень маленьким мозгом», оказался невероятно живучим.

Он не менялся — но мир вокруг него менялся постоянно.

И, возможно, именно поэтому Пух снова становится актуальным.

Потому что среди шума, скорости и экранов

история про мёд, дружбу и тихие разговоры вдруг звучит громче, чем всё остальное.







