Эстония потратит 300 тысяч евро на борьбу с мошенниками. А Латвия?

Повод для таких мер серьёзный. В прошлом году жертвами мошенников в стране стали почти 3700 человек. Общие потери превысили 29 миллионов евро.

Наиболее распространёнными остаются телефонные аферы и схемы с фальшивыми инвестициями. Именно на них планируется сделать основной акцент в будущей кампании.

Министерство уже ищет партнёра, который займётся разработкой стратегии и реализацией проекта. Задача - повысить уровень осведомлённости жителей и дать им практические советы по защите своих средств.

«Государственная информация воспринимается людьми значительно более убедительно, чем реклама», - отмечается в заявлении Министерства финансов Эстонии.

В ведомстве подчёркивают: одних действий банков недостаточно. Без повышения финансовой грамотности населения остановить мошенников не получится.



В Латвии о такой программе пока ничего не известно.