Отправим своих военных на Ближний Восток? Ринкевич прокомментировал

По его словам, если Латвия получит такое приглашение, то оно будет ответственно и быстро рассмотрено через консультации с ответственными министерствами, правительством и Сеймом. Президент Латвии отметил, что любые решения о размещении военного контингента находятся в компетенции Сейма.

Ринкевич добавил, что действия США и Израиля на Ближнем Востоке понятны, учитывая роль Ирана - его ядерную программу, угрозы соседним странам и поддержку России в агрессии против Украины.

Он считает, что мировые события взаимосвязаны, и агрессия России против Украины, как и ситуация на Ближнем Востоке должны рассматриваться Европой и США комплексно. Он подчеркнул, что Европа должна найти способы поддержать своих союзников, несмотря на то, что иногда это непростые решения. Ринкевич добавил, что все ожидают от США четкого участия и в вопросе Украины. Президент отметил, что и НАТО, и ЕС должны искать точки соприкосновения, а не подчеркивать различия.

Уже сообщалось, что американо-израильская война против Ирана привела к фактической блокаде Ормузского пролива, через который транспортируется пятая часть мировой нефти, и к резкому росту цен.