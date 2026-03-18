Печенье сo вкусом детства

18 марта, 2026 14:22

Печенье Selga отмечает 70-летие бренда: вот-вот на полках магазинов появится новый «квадратик» со вкусом брауни и фундука – очень вкусно!

Что и говорить, Selga Сepumi Klasika – это как часть нашего латвийского детства и жизни вообще. Берешь такую печенюшку со сглаженными краями и знакомым рисунком, намазываешь сверху маслом, а сверху еще один такой квадратик – и вот тебе чудесное лакомство к чаю или кофе, не хуже изысканного пирожного!

Беспроигрышный вариант: пара пачек (по 180 граммов) этого печенья на полке буфета – такой десерт никогда не подведет ни качеством, ни знакомым классическим вкусом. Рецепт этого печенья практически не меняется вот уже семь десятилетий.

Между тем, хочу заметить, печенье производится без применения пальмового масла – на пшеничной муке, с добавлением сливочного масла.

Впрочем, есть более изысканный рецепт лакомства на базе печенья Selga Klasika. Берем две такие знакомые синие пачки; 200 граммов жирных сливок (для взбивания); 150 граммов темного шоколада Laima Lukss; 1 ст. л. бренди (по желанию); орехи пекан, кусочки сушеной клюквы или малины, а также другие мелкие кондитерские украшения.

1. Делаем крем. Нагреваем 150 г сливок, не доводя до кипения, затем добавляем 100 г шоколада, поломанного на кусочки. Помешивая, растапливаем шоколад до получения однородного крема. Все это следует остудить и взбить.

2. Выложить 5–6 печений домиком - одно на другое, прослаивая их кремом. Верхний слой лучше оставить без крема.

3. Оставшиеся 50 г сливок нагрейте, добавьте 50 г шоколада и, помешивая, растопите его. По желанию можно добавить бренди. Получившейся глазурью полейте мини-тортики из печенья, позволяя ей свободно стекать по бокам. Слегка охладите.

4. Украсьте «домики» орехами пекан, грецкими или другими орехами, кусочками сушеных ягод либо кондитерской посыпкой. Поставьте в холодильник до застывания. Десерт готов!

Новое печенье: нежность и качество

В честь своего 70-летия бренд Selga выпустил особую новинку — печенье со вкусом брауни и фундука, соединив классику и современность. Сладость в этом изделии не доминирует, но идеально сочетается с насыщенной нотой какао.

Печенье узнаваемо по форме, сбалансировано по вкусу и просто просится в вазу на столе для неспешной кофейной паузы. а также приятных душевных моментов в кругу семьи или друзей. Кроме того, новое печенье отлично подойдет для приготовления различных десертов, где печенью Selga традиционно отводится особая роль.

Советуем попробовать в сети кофеен Caffeine (по всей Латвии) особый десерт ограниченной серии, посвященный 70-летию бренда Selga, — чизкейк со вкусом брауни и фундука, вдохновленный новым видом печенья, о котором мы вам рассказали. Этот десерт будет доступен только с марта по май, так что спешите насладиться.

«70-летие нашего любимого бренда печенья Selga — важный момент как для нас, производителей, так и для наших потребителей. Новый продукт задумывался как мост между традициями и современными вкусовыми тенденциями, позволяя бренду развиваться, сохраняя при этом его ценности. В процессе создания печенья было проведено несколько потребительских тестов, чтобы убедиться, что мы разработали наилучшую рецептуру и довели до совершенства каждую вкусовую деталь. Мы уверены, что новое печенье станет популярным выбором как в повседневной жизни, так и во время праздников», — подчеркивает Лаура Багата, руководитель по коммуникациям и устойчивому развитию Orkla Latvija.

Дегустировала рецепт Катя МАКС.

