Аргентина вслед за США вышла из ВОЗ

"Наша страна продолжит содействовать международному сотрудничеству в области здравоохранения посредством двусторонних соглашений и региональных форумов, в полной мере защищая свой суверенитет и возможность принимать решения по вопросам политики в области здравоохранения", - написал Кирно в соцсети X.

Выход США и Аргентины из ВОЗ

Ровно год назад власти Аргентины уведомили генерального секретаря ООН Антониу Гутерришу о намерении покинуть состав ВОЗ. Президент страны Хавьер Милей обосновал этот шаг несогласием с политикой, проводимой ВОЗ во время пандемии Covid-19.

Аналогичное решение примерно за месяц до Аргентины приняла администрация президента США Дональда Трампа, оно вступило в силу в конце января. Тем самым Соединенные Штаты стали первой страной, которая вышла из состава Всемирной организации здравоохранения, основанной в 1948 году и насчитывающей более 190 членов. Трамп обвинил ВОЗ в коррупции, неэффективности и уступкам политическому давлению Китая и других стран.

США после официального выхода из ВОЗ оставили долг в 260 млн долларов. В связи с решениями США и Аргентины руководство всемирной организации сокращает штат сотрудников. Как ожидается, до конца текущего года будет уволено 25 процентов персонала ВОЗ.