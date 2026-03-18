Аргентина вслед за США вышла из ВОЗ

Редакция PRESS 18 марта, 2026 14:51

Мир 0 комментариев

Scanpix (Credit Image: © Algi Febri Sugita/ZUMA Press Wire)

Аргентина прекратила членство во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Решение вступило в силу во вторник, 17 марта, спустя год после официального уведомления, заявил министр иностранных дел страны Пабло Кирно.

"Наша страна продолжит содействовать международному сотрудничеству в области здравоохранения посредством двусторонних соглашений и региональных форумов, в полной мере защищая свой суверенитет и возможность принимать решения по вопросам политики в области здравоохранения", - написал Кирно в соцсети X.

Выход США и Аргентины из ВОЗ

Ровно год назад власти Аргентины уведомили генерального секретаря ООН Антониу Гутерришу о намерении покинуть состав ВОЗ. Президент страны Хавьер Милей обосновал этот шаг несогласием с политикой, проводимой ВОЗ во время пандемии Covid-19.

Аналогичное решение примерно за месяц до Аргентины приняла администрация президента США Дональда Трампа, оно вступило в силу в конце января. Тем самым Соединенные Штаты стали первой страной, которая вышла из состава Всемирной организации здравоохранения, основанной в 1948 году и насчитывающей более 190 членов. Трамп обвинил ВОЗ в коррупции, неэффективности и уступкам политическому давлению Китая и других стран.

США после официального выхода из ВОЗ оставили долг в 260 млн долларов. В связи с решениями США и Аргентины руководство всемирной организации сокращает штат сотрудников. Как ожидается, до конца текущего года будет уволено 25 процентов персонала ВОЗ.

Главные новости

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно 17:25

Важно 0 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

Важно 17:19

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Новости Латвии 17:06

Новости Латвии 0 комментариев

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Мир 16:58

Мир 0 комментариев

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Важно 16:44

Важно 0 комментариев

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

На Латвию идёт снежное похолодание: обновлённый прогноз

Выбор редакции 16:39

Выбор редакции 0 комментариев

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

