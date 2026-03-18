Оказалось — показалось? Шафранек получила четыре отписки на свои заявления на Латковскиса

Редакция PRESS 18 марта, 2026 13:27

Журналист и депутат Рижской думы Евгения Шафранек (Латвия на первом месте) ранее подала жалобы на твитт журналиста nra.lv Бена Латковскиса, в котором он заявлял, что интеллигентному латышу не подобает говорить на русском языке, ведь русский - язык чернорабочих. И получила уже четыре отписки от профильных учреждений.

Напомним содержание публикации Латковскиса: «Русский язык в Латвии — язык низших слоёв (чернорабочих). Интеллигентному человеку, достигшему приличного социального статуса, в Латвии нигде и ни при каких обстоятельствах нет никакой необходимости говорить по-русски. Любой латыш, который где бы то ни было говорит по-русски, демонстрирует свой пониженный социальный статус», - написал журналист на своей странице в Твиттере/X.

Шафранек отметила, что рассматривает такое заявление как оскорбление жителей Латвии - и русских, и латышей: "Публичный журналист единолично решил, что имеет право указывать, как, кому и с кем разговаривать. А главное, решил: кто имеет более высокий социальный статус, а кто - не достоин. В цивилизованном государстве его бы давно уволили с волчьим билетом".

Депутат Рижской думы написала четыре заявления на Латковскиса: в Государственную полицию, Службу госбезопасности, Комиссию по медийной этике и в Бюро омбудсмена. 

Первый ответ пришёл от Комиссию по медийной этике - там заявили, что раз это не публикация в СМИ, то они к этому отношения не имеют.

Второй ответ на четырех страницах прислало Бюро омбудсмена: "Гундега Брунениеце, руководитель отдела по предотвращению дискриминации и цифровым правам, рассказала, что им нельзя вмешиваться в данную ситуацию, почему они не могут проверить факты, да и защита людей в принципе не входит в их функции".

В государственной полиции Евгении сообщили, что дело передали в Службу госбезопасности.

"Служба госбезопаности внимательно рассмотрела материалы, но не нашла состава преступления по указанным уголовным статьям. Дело в том, что я, как заявитель, не являюсь «пострадавшей стороной». А раз мне в лицо с криком «ношаут» кислоту не плеснули (это не подсказка), то на нет и суда нет – вердикт окончательный и обжалованию не подлежит. Причём запрет на обжалование очень театрально финалил официальный ответ", - рассказала Шафранек на своей странице в Facebook.

После таких ответов депутат решила написать еще одно заявление. На этот раз в Генеральную прокуратуру.

"Посмотрим, что ответят: откроют глаза на очевидное нарушение Конституции и закона, или канцелярским языком объяснят, что это не то, что мы подумали, потому что написано не теми, на кого можно подумать", - иронизирует она. 

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

