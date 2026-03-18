В Латвии вспышка кори: впервые с 2018 года

Особую обеспокоенность вызывает масштаб контактов — установлено не менее 800 человек, которые могли подвергнуться заражению. Речь идёт не только о школах, но и о семьях, общественных мероприятиях и даже международном транспорте. Всем контактным лицам даны рекомендации, включая самоизоляцию и наблюдение у семейных врачей.

Специалисты предупреждают: риск дальнейшего распространения высокий, особенно среди непривитых. При этом полностью отследить всех, кто мог контактировать с заболевшими, практически невозможно.

На этом фоне ситуация выглядит контрастно с предыдущими годами: с 2020 по 2022 год в стране не было ни одного случая кори, в 2023 и 2025 годах фиксировались единичные завозные случаи. Более серьёзные вспышки происходили раньше — например, в 2018 году (25 случаев) и в 2014-м (36 случаев).

Главная защита от кори — вакцинация. Однако около 14 тысяч детей в возрасте от 1 до 17 лет в Латвии до сих пор не получили ни одной прививки. Первая доза вакцины предусмотрена в 12–15 месяцев, ревакцинация — в 7 лет. При необходимости привиться бесплатно можно до 25 лет.

Корь — крайне заразное заболевание, передающееся воздушно-капельным путём. Заразиться можно даже просто находясь в помещении, где ранее был больной. При симптомах — высокой температуре, кашле, насморке, покраснении глаз и сыпи — важно оставаться дома и немедленно связаться с врачом.

Тяжелые осложнения кори возникающими у 20–30% заболевших, в их числе может быть пневмония, отит, слепота и воспаление мозга, что может привести к инвалидности или смертельному исходу. Вирус резко подавляет иммунитет, открывая путь бактериальным инфекциям.