В Латвии вспышка кори: впервые с 2018 года

Редакция PRESS 18 марта, 2026 12:53

Новости Латвии

В Латвии зафиксированы новые случаи кори, и ситуация вызывает тревогу. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), на 17 марта зарегистрировано пять случаев: у двух школьников и одного взрослого диагноз подтверждён лабораторно, ещё у двоих детей заболевание пока только подозревается. Первый случай выявили в конце прошлой недели, и все они связаны между собой.

Особую обеспокоенность вызывает масштаб контактов — установлено не менее 800 человек, которые могли подвергнуться заражению. Речь идёт не только о школах, но и о семьях, общественных мероприятиях и даже международном транспорте. Всем контактным лицам даны рекомендации, включая самоизоляцию и наблюдение у семейных врачей.

Специалисты предупреждают: риск дальнейшего распространения высокий, особенно среди непривитых. При этом полностью отследить всех, кто мог контактировать с заболевшими, практически невозможно.

На этом фоне ситуация выглядит контрастно с предыдущими годами: с 2020 по 2022 год в стране не было ни одного случая кори, в 2023 и 2025 годах фиксировались единичные завозные случаи. Более серьёзные вспышки происходили раньше — например, в 2018 году (25 случаев) и в 2014-м (36 случаев).

Главная защита от кори — вакцинация. Однако около 14 тысяч детей в возрасте от 1 до 17 лет в Латвии до сих пор не получили ни одной прививки. Первая доза вакцины предусмотрена в 12–15 месяцев, ревакцинация — в 7 лет. При необходимости привиться бесплатно можно до 25 лет.

Корь — крайне заразное заболевание, передающееся воздушно-капельным путём. Заразиться можно даже просто находясь в помещении, где ранее был больной. При симптомах — высокой температуре, кашле, насморке, покраснении глаз и сыпи — важно оставаться дома и немедленно связаться с врачом.

Тяжелые осложнения кори возникающими у 20–30% заболевших, в их числе может быть пневмония, отит, слепота и воспаление мозга, что может привести к инвалидности или смертельному исходу. Вирус резко подавляет иммунитет, открывая путь бактериальным инфекциям.

Комментарии (0)

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

