«Кто последним выключит свет в Рижском аэропорту?» Межалс о ситуации с airBaltic

По его словам, тревожные сигналы уже очевидны. Лоукостер Wizz Air полностью покинул Ригу, не увидев здесь перспектив роста, и сделал ставку на Вильнюс. Ryanair, в свою очередь, сокращает число рейсов из латвийской столицы и активно развивает маршруты в Литве, где условия для авиакомпаний — дешевле и предсказуемее.

На этом фоне особенно остро выглядит положение национальной авиакомпании airBaltic. Перевозчик продолжает работать с убытками, регулярно получает государственную поддержку и уже во время пандемии получил сотни миллионов евро. Теперь, как отмечает Межалс, вновь требуется около 150 миллионов.

Межалс задаётся вопросом: где проходит граница между поддержкой и зависимостью? И насколько справедливо, что налогоплательщики продолжают покрывать убытки компании, услугами которой пользуются далеко не все жители страны.

"Это больше не поддержка, это - зависимость!" - считает он.

В ближайшее время правительству снова предстоит обратиться к парламенту за одобрением нового финансирования. И главный вопрос, который, по мнению Межалса, должен прозвучать в обществе: продолжать ли спасать airBaltic или наконец сказать «достаточно».