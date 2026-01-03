Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Андрей Козлов: Итоги 2025 года — Латвии нужен диалог, а не разделение общества (1)

Редакция PRESS 3 января, 2026 10:12

Стабильности! 1 комментариев

Уходящий год стал для Латвии временем серьёзных испытаний. Испытаний не только экономических и политических, но и общественных — на зрелость, диалог и способность слышать друг друга. Для русскоязычных жителей страны и для политиков, представляющих их интересы, 2025-й стал годом непростых, но показательных процессов. К сожалению, во многом этот год разочаровал. Ниже — мой субъективный топ событий, которые особенно врезались в память и оставили горький осадок.

1.      Бюджетный антирекорд

Правительство Силини, которое «на тоненького» удержалось у власти, продолжило бить рекорды по заимствованиям и размеру бюджетного дефицита. Госдолг превысил 45% ВВП, на его обслуживание латвийцы будут платить около 600 миллионов евро в год, а в бюджете-2026 расходы превышают доходы на 2 миллиарда евро. При этом за счёт кредитов бюджет обороны увеличен почти на полмиллиарда евро, а на демографию — менее 100 миллионов. И это на фоне антирекорда по рождаемости: столь низких показателей за последние 100 лет в Латвии ещё не было.

2.      Имитация бурной деятельности

Громкие обещания радикально сократить административные расходы закончились символическими мерами. Зарплаты в госуправлении не заморозили, реального сокращения числа чиновников не произошло.

3.      Стамбульская лихорадка

Почти двухмесячная эпопея с попытками оппозиции и части правящей коалиции выйти из Стамбульской конвенции закончилась ничем. Правая оппозиция испугалась давления «улицы», президент дал чёткий сигнал — и тему просто закрыли. «Зелёные крестьяне» предпочли вообще не участвовать в голосовании.

4.      Ключи от Риги «не отобрали»

Надежды тысяч рижан на реальные перемены после выборов в Рижскую думу не оправдались. К власти пришли практически те же силы, что и ранее. Это означает продолжение стагнации и риск прихватизации крупнейших муниципальных предприятий, включая Rīgas namu pārvaldnieks.

5.      Несвобода слова

Впервые в новейшей истории Латвии к уголовной ответственности за выступление с трибуны Сейма был привлечён лидер партии «Стабильности!» Алексей Росликов. Несмотря на прямые конституционные гарантии свободы высказываний депутата, было сделано исключение. Окончательную точку поставит суд.

Важно и другое: высказывания Росликова стали реакцией на откровенно провокационный проект декларации Национального объединения, фактически направленный на ограничения использования русского языка — родного для 37% населения страны.

6.      «Налоговое наказание» за язык

Если декларацию пока отложили, то уникальный для ЕС закон о разной ставке НДС в зависимости от языка был принят. С 1 января НДС на книги и прессу на латышском, испанском, итальянском, чешском и даже японском языках составит 5%, а на русскоязычные издания — 21%. Это откровенный правовой беспредел. Но и к таким «демократическим» ударам мы уже привыкли.

И всё же — о главном. Латвия — наш общий дом. И латыши, и русскоязычные жители хотят одного и того же: безопасности, достойной жизни, развития страны и уверенности в завтрашнем дне. Эти цели невозможны в атмосфере взаимного недоверия, давления и искусственных разделительных линий. Только уважение друг к другу, честный диалог и сотрудничество способны дать стране будущее. Не борьба языков и культур, а их мирное сосуществование и взаимное обогащение. Мы выстоим. Ради наших читателей, ради наших семей, ради Латвии.

Впереди парламентские выборы, и у граждан ЛР будет возможность дать свою оценку действиям и бездействию политиков. С надеждой на здравый смысл, единство общества и лучшее будущее для всех.

Андрей Козлов, предприниматель и политик

Главные новости

«Испугался климата»: последствия бури для отдельно взятого балкона
Важно

«Испугался климата»: последствия бури для отдельно взятого балкона

Уехала в Италию накануне Рождества и пропала: разыскивается Диана Кудерова
Важно

Уехала в Италию накануне Рождества и пропала: разыскивается Диана Кудерова

Новые тарифы и повышение «минималки» — что ожидает латвийцев уже сегодня!
Важно

Новые тарифы и повышение «минималки» — что ожидает латвийцев уже сегодня!

