Латвию засыпет снегом на 8 сантиметров

В ночные часы ожидаются продолжительные осадки, при этом синоптики предупреждают о сильном снегопаде на большей части территории страны. В восточных районах местами возможна гололедица. Днём осадки будут идти с перерывами.

Температура воздуха в пятницу днём составит от −2 до +4 градусов. В Риге днём ожидается около 0…+2 градусов.

Ночью минимальная температура воздуха в западных районах будет колебаться от +2 до −3 градусов, тогда как на востоке столбики термометров опустятся до −4…−9 градусов, а местами — ещё ниже.

В ночные часы будет дуть слабый до умеренного южный и юго-восточный ветер, на морском побережье — южный и юго-западный. В начале ночи ветер сохранится порывистым. В Риге скорость ветра в порывах достигнет 15–17 метров в секунду.

В столице облачная погода сохранится, ночью ожидается продолжительный снегопад, в результате которого снежный покров увеличится на 4–5 сантиметров. Минимальная температура воздуха в Риге составит −3…−4 градуса.

Погода в выходные

В выходные дни — в субботу и воскресенье — в Латвии сохранится зимний характер погоды. Осадки продолжатся, преимущественно в виде снега и мокрого снега, местами возможны кратковременные периоды без осадков.

Температура воздуха днём в большинстве районов будет колебаться около 0 градусов — от −1 до +2, ночью ожидаются заморозки, особенно в восточной части страны, где температура может опускаться до −6…−8 градусов.

Ветер в выходные в целом ослабеет по сравнению с пятницей, однако на побережье по-прежнему возможны порывы. Из-за колебаний температуры вокруг нулевой отметки на дорогах сохранится риск гололедицы.

Синоптики отмечают, что погодные условия в первые дни января будут способствовать сохранению устойчивой зимней обстановки — со снегом, скользкими дорогами и ограниченной видимостью во время осадков.