Тетере: экономика оживает, но популизм пугает инвесторов

Главный риск Тетере видит в политической неопределенности и распространении популистских идей, которые способны охладить настроения инвесторов и клиентов. При стабильном правительстве и предсказуемой среде, считает она, отложенные инвестиции могут вернуться - это поддержит и кредитование, и общий рост.

«Прогнозируя 2026 год, видим, что наши клиенты активны, портфель проектов многообещающий, и, если не произойдет существенных внешних потрясений, следующий год обещает быть успешным как в целом для экономики, так и для банка».

Тетере также призвала снижать бюрократию и не добавлять национальные ограничения к уже объемному регулированию ЕС в банковской сфере. По ее словам, чрезмерные требования к работе филиалов в регионах, регулирование кредитных комиссий или нормы по числу банкоматов могут ударить по конкурентоспособности и доступности услуг. Отдельно она подчеркнула важность развития рынка капитала, чтобы Рижская биржа привлекала больше сильных компаний, а жителям были доступны прозрачные инструменты инвестирования, включая защиту от финансового мошенничества.

«Фокус должен быть на среде, в которой 95% компаний могут работать продуктивно, а не на ограничениях из-за недобросовестных 5%».

В SEB banka смотрят на 2026 год с осторожным оптимизмом и заявляют о готовности поддерживать клиентов финансовыми решениями для развития.