Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 31. Декабря Завтра: Kalvis, Silvestrs, Silvis
Доступность

«К моему стыду, я не знала»: Чулпан Хаматова откровенно о жизни в Риге

Neatkarīgā Rīta Avīze 31 декабря, 2025 10:02

Важно 0 комментариев

Чулпан Хаматова, Маша Машкова и Василий Зоркий привезут в Таллин уникальный театральный проект — постановку по пьесе Ивана Вырыпаева, одного из самых признанных современных европейских драматургов, «Самые высокие деревья на Земле». В беседе с эстонским изданием Postimees накануне приезда в Таллин Чулпан Хаматова рассказала о жизни в Латвии, изучении латышского языка и поделилась планами на Новый год.

— На следующей неделе, 5 января, вы приедете в Таллин с пьесой «Самые высокие деревья на Земле». В аннотации много говорится о форме и ритме текста, но почти ничего — о сюжете. Как бы вы представили эту пьесу зрителям?

— Поскольку у этой пьесы нет традиционного сюжета, рассказывать особенно нечего… Две подруги, утратив надежду на то, что добро победит зло, рассуждают об этом мире. Они пытаются доказать себе, что надежды больше не осталось, потому что люди настолько испортили всё вокруг и собственные души, что надеяться уже совершенно не на что.

И так продолжается до появления третьего персонажа — его играет Вася Зоркий. Его герой по имени Бонч очень по-детски и просто объясняет, что весь свет и вся надежда находятся внутри нас самих. Можно сколько угодно обвинять мир, но если человек сам не создаёт надежду, то винить больше некого. Мир таков, каков он есть, а надежда — в наших руках.

— Расскажите о вашей жизни в Латвии, куда вы переехали в 2022 году. Как эта страна для вас раскрылась?

— К моему стыду, я совсем не знала Латвию. Мы купили там землю ещё 15 лет назад. Я постепенно построила дом, и мы приезжали туда летом — в лучшем случае на месяц в году. Иногда приезжали и на новогодние праздники. И всё. Я ничего не знала об этой прекрасной стране и её людях.

Но, конечно, когда я начала там жить, знакомиться с местными жителями, выучила язык, стала слышать и понимать, о чём говорят на улицах, когда пошла работать в латышский театр и встретила замечательных коллег, удивительную команду… Недавно я долго работала в Америке и скучала по дому. И вдруг поймала себя на мысли, что думаю вовсе не о Москве, а только о Риге.

— Вы уже упомянули, что после переезда начали учить латышский язык. Насколько это было сложно?

— Это сложно, потому что язык совершенно непривычный. Латышский не похож ни на один язык, который я знаю — ни на английский, ни на немецкий. В нём есть отдельные древнерусские слова, которые отдалённо напоминают русский.

Самое трудное для меня как для актрисы — это фонетика, особенно произношение. И здесь я всё ещё сильно отстаю. Сейчас стараюсь уделять этому больше внимания, потому что сначала мне нужно было просто выучить слова.

И то, что я начала учить язык, не думая о фонетике, было моей ошибкой. Я советую всем начинать именно с неё, если вы хотите, чтобы латыши вас понимали (смеётся).

— Есть ли у вас любимое латышское слово или выражение?

— Русское слово «страдать» в латышском языке означает «работать». Strādā — это было и время самой тяжёлой работы, когда нужно было собирать урожай и трудиться практически круглосуточно. В латышском языке это значение сохранилось, а в русском оно приобрело совершенно другой смысл.

Когда я начала жить в Латвии и учить язык, меня больше всего поразило, что в советское время мы почти ничего не знали о республиках, входивших в состав СССР. Не говоря уже о том, что, когда Латвия обрела независимость и стала отдельным государством, мы и об этом практически ничего не знали. Я думаю, что войн и конфликтов было бы меньше, если бы дети ещё со школы понимали, какие страны являются их соседями. Это очень, очень важно.

— Скоро Новый год. Какие у вас планы на 31 декабря?

— Отпраздновать его с семьёй и друзьями. У нас будет очень, очень большая компания. Мы все соберёмся в доме, который я когда-то построила. Не знаю, сколько нас будет… Наверное, человек тридцать — дети, родители… То есть как минимум три поколения точно будут вместе.

— Сейчас модно составлять карты желаний, записывать на бумаге цели и мечты на следующий год. Вы так делаете?

— Нет, я в это не верю. Всё хорошее, что происходило в моей жизни, случалось спонтанно и совершенно неожиданно. У меня есть только одно желание — чтобы мои близкие были здоровы. Всё остальное можно пережить.

Потому что счастье — это вопрос воли. Хочешь — ты счастлив, не хочешь — несчастлив. Если нет войны, если не падают бомбы, если близкие не умирают и не тяжело болеют, всё остальное можно вынести.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Оставим Маэстро в покое!» Затлерс оправдывает Праздник песни Паулса
Важно

«Оставим Маэстро в покое!» Затлерс оправдывает Праздник песни Паулса

«Был пациент без половины головы»: советы врача для спокойного праздника
Важно

«Был пациент без половины головы»: советы врача для спокойного праздника

Пассажир открыл стрельбу в автобусе в Иецаве: последний аргумент в споре
Важно

Пассажир открыл стрельбу в автобусе в Иецаве: последний аргумент в споре

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Как в кино! Дерзкое ограбление банка в Германии

Мир 10:01

Мир 0 комментариев

В немецком Гельзенкирхене грабители проникли в здание банка и вскрыли около 3200 депозитных сейфов, в которых хранились деньги, золото и ценные вещи. Об этом сообщили следователи и источники в сфере безопасности, отметив, что добыча преступников оценивается примерно в 30 миллионов евро.

В немецком Гельзенкирхене грабители проникли в здание банка и вскрыли около 3200 депозитных сейфов, в которых хранились деньги, золото и ценные вещи. Об этом сообщили следователи и источники в сфере безопасности, отметив, что добыча преступников оценивается примерно в 30 миллионов евро.

Читать

«В школах запрещено то, что на самом деле необходимо»: агрессия среди детей

Важно 09:51

Важно 0 комментариев

Нил Сакс Константинов, руководитель Центра психотерапии подростков и молодежи, в эфире программы TV24 «Клуб национальных интересов» прокомментировал вопрос агрессии у мальчиков. Он подчеркнул, что агрессия присуща всем людям, но у мальчиков она выражена сильнее.

Нил Сакс Константинов, руководитель Центра психотерапии подростков и молодежи, в эфире программы TV24 «Клуб национальных интересов» прокомментировал вопрос агрессии у мальчиков. Он подчеркнул, что агрессия присуща всем людям, но у мальчиков она выражена сильнее.

Читать

Пассажир открыл стрельбу в автобусе в Иецаве: последний аргумент в споре

Важно 09:45

Важно 0 комментариев

Агрессивно настроенный пассажир автобуса в Иецаве в пылу конфликта решил применить оружие. Выстрел никого из пассажиров физически не ранил, однако после случившегося несколько человек испытали сильное эмоциональное потрясение. Теперь агрессору предстоит отвечать за содеянное перед законом, сообщает программа Degpunktā. 

Агрессивно настроенный пассажир автобуса в Иецаве в пылу конфликта решил применить оружие. Выстрел никого из пассажиров физически не ранил, однако после случившегося несколько человек испытали сильное эмоциональное потрясение. Теперь агрессору предстоит отвечать за содеянное перед законом, сообщает программа Degpunktā. 

Читать

Блондинка за рулем: под Бауской девушка на BMW накатала на 3280 евро штрафа

Выбор редакции 09:40

Выбор редакции 0 комментариев

В ночь на 26 декабря в Баусском районе на трассе A7 полицейские остановили BMW, водитель которого гнала со скоростью 167 км/ч на участке с ограничением 90 км/ч, то есть превышая на 77 км/ч.

В ночь на 26 декабря в Баусском районе на трассе A7 полицейские остановили BMW, водитель которого гнала со скоростью 167 км/ч на участке с ограничением 90 км/ч, то есть превышая на 77 км/ч.

Читать

«Думали, просто спит»: по недосмотру медиков умерла годовалая девочка

Важно 09:36

Важно 0 комментариев

Административный районный суд в Резекне 12 декабря постановил обязать Инспекцию здравоохранения издать административный акт о выплате 123 792 евро из Фонда риска медицинского лечения в пользу матери, чья 11-месячная дочь умерла в Даугавпилсской региональной больнице из-за недостаточного надзора во время транспортировки между отделениями, сообщает портал apollo.lv.

Административный районный суд в Резекне 12 декабря постановил обязать Инспекцию здравоохранения издать административный акт о выплате 123 792 евро из Фонда риска медицинского лечения в пользу матери, чья 11-месячная дочь умерла в Даугавпилсской региональной больнице из-за недостаточного надзора во время транспортировки между отделениями, сообщает портал apollo.lv.

Читать

Цены в ресторанах высокие, как никогда прежде: рекорды уходящего года

Важно 09:32

Важно 0 комментариев

Уровень цен в сфере общественного питания в Латвии достиг самого высокого уровня за всё время, заявил агентству LETA председатель Латвийской ассоциации ресторанов Янис Ензис. По его словам, 2025 год в латвийской сфере общественного питания будет отмечен рекордным оборотом, что на первый взгляд может показаться хорошим показателем роста отрасли, однако его «затмевает» столь же рекордный рост издержек.

Уровень цен в сфере общественного питания в Латвии достиг самого высокого уровня за всё время, заявил агентству LETA председатель Латвийской ассоциации ресторанов Янис Ензис. По его словам, 2025 год в латвийской сфере общественного питания будет отмечен рекордным оборотом, что на первый взгляд может показаться хорошим показателем роста отрасли, однако его «затмевает» столь же рекордный рост издержек.

Читать