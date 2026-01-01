Новые тарифы и повышение «минималки» — что ожидает латвийцев уже сегодня!

Ожидаемые изменения в налогах

Повышаются несколько ставок налога на природные ресурсы — на песок, гравий, почву и другие материалы. С 2027 года планируется пятикратное увеличение налога на торф.

Повышаются отдельные ставки налога на азартные игры.

С 2026 года увеличиваются акцизы на табачные изделия, крепкий алкоголь, пиво и вино.

С 1 июля в рамках пилотного проекта сроком на один год НДС на хлеб, молоко, мясо птицы и яйца будет снижен до 12 %.

Льгота по НДС в размере 5 % больше не будет применяться к книгам, изданным не на латышском языке и не на языках стран Европейского союза, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также стран-кандидатов. Для таких изданий будет применяться стандартная ставка НДС 21 %. Это относится, прежде всего к печатной продукции и электронных услугах на русском языке.



Повышение минимальной зарплаты

Минимальная зарплата повысится с 740 до 780 евро в месяц, а необлагаемый минимум — с 510 до 550 евро в месяц.



Рост тарифов на почтовые услуги

С 2026 года цена простого письма увеличится на 5 центов (на 2 %) и составит 2,35 евро без НДС.

Стоимость отправки зарегистрированной внутренней почтовой посылки весом до одного килограмма вырастет с 6,82 до 7,01 евро, а застрахованной — с 6,87 до 8,39 евро. За каждый следующий килограмм потребуется доплатить 1,25 евро.



Паспорт и ID-карта станут дороже

С 1 января 2026 года госпошлина за выдачу паспорта в течение 10 рабочих дней составит 50 евро, а в течение двух рабочих дней — 75 евро.

Госпошлина за выдачу удостоверения личности (eID-карты) составит 30 евро при выдаче за 10 рабочих дней и 45 евро — при ускоренном оформлении за два рабочих дня. Все действующие льготы сохраняются.



Юрмала повышает плату за въезд

В 2026 году плата за въезд в Юрмалу увеличится с 3 до 5 евро в день.

Цены на долгосрочные пропуска вырастут примерно вдвое:

– недельный — с 10 до 20 евро;

– месячный — с 31 до 60 евро;

– на три месяца — с 55 до 100 евро;

– полугодовой — с 107 до 180 евро;

– годовой — с 180 до 270 евро.



Увеличение поддержки семей с детьми

С 1 января 2026 года единовременное пособие при рождении ребенка составит 600 евро (ранее — 421,17 евро).

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет увеличится до 298 евро в месяц (ранее — 171 евро) и будет пересматриваться каждые два года. Будет продлен период выплаты родительского пособия для родителей преждевременно родившихся детей. Сохранится выплата родительского пособия работающим родителям в размере 75 %.

Государственное семейное пособие будет выплачиваться и за детей в возрасте от 16 до 20 лет, если они обучаются очно в колледже или вузе.

В системе здравоохранения для детей будет создана отдельная очередь для получения ряда услуг.



Государственные алименты

С 2026 года алименты, выплачиваемые государством из Гарантийного фонда средств на содержание, увеличатся на 30 евро в месяц:

– для детей до 7 лет — до 155 евро;

– для детей от 7 до 18 лет, а также для совершеннолетних до 21 года — до 180 евро.



Тарифы на природный газ

С 1 января 2026 года средний тариф на распределение природного газа снизится на 4,4 %.

Для домохозяйств, использующих газ для приготовления пищи, средний ежемесячный платеж вырастет примерно на 0,80 евро без НДС. Для домохозяйств, использующих газ для отопления, платеж в среднем снизится на 1 евро без НДС.



Рост счетов за электроэнергию

Тариф на распределение электроэнергии не изменится, однако для наиболее распространенных частных подключений увеличится плата за поддержание мощности.

Для однофазных подключений она вырастет на 20 центов — до 1,26 евро в месяц без НДС, для трехфазных — с 1,92 до 3,50 евро в месяц без НДС.



Рост акцизов на топливо

Акциз на неэтилированный бензин увеличится с 532 до 555 евро за 1000 литров, на этилированный — с 617 до 640 евро.

Акциз на нефтяные газы и другие газообразные углеводороды, используемые как горючее для газовых печей или другого оборудования, вырастет с 44 до 88 евро за 1000 кг.



Более высокий акциз на природный газ

Ставка акциза на природный газ, используемый как топливо для отопления и приготовления пищи, увеличится до 5,95 евро за МВт·ч (ранее — 3,80 евро).

Акциз на природный газ, используемый как автомобильное горючее, вырастет с 3,63 до 13,45 евро за МВт·ч.



Долги по квартире

С 1 января 2026 года вводится принцип «долг следует за квартирой». Новый владелец будет обязан погасить долги за период не более трех лет, предшествующий покупке жилья. За более старые долги отвечает прежний владелец.



Направления к врачу — только электронные

С 4 мая 2026 года направления к врачам-специалистам и на обследования будут выдаваться только в электронном виде, срок их действия составит три месяца.

С середины года государство будет оплачивать услугу фармацевта для рецептурных лекарств стоимостью до 10 евро.



Изменения для школьников

Для старшеклассников централизованный экзамен по естественным наукам станет обязательным. Ученик должен будет сдать экзамен по химии, физике или биологии либо экзамен по естественным наукам на общем уровне.



Перенос рабочих дней

Рабочий день 2 января будет перенесен на субботу 17 января, а рабочий день 22 июня — на субботу 27 июня.