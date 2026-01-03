Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Латвии 49% жителей передаривают подарки

3 января, 2026

Новости Латвии 0 комментариев

Почти половина жителей Латвии - 49% - передаривают подарки, которые получили на праздники, следует из опроса SEB banka.

По данным исследования, в Эстонии так поступают 42% респондентов, в Литве - 40%. Каждый десятый опрошенный в странах Балтии отдает ненужные подарки в благотворительные магазины.

Еще около 8% подарки продают. Примерно столько же - отдают бесплатно, например в тематических группах "Facebook".

Разница заметна и по полу: мужчины чаще оставляют неудачные подарки у себя, а женщины чаще их передаривают (55%), продают (9%) или отдают бесплатно (8%).

Опрос по заказу SEB banka в декабре 2025 года провела компания Norstat. В исследовании участвовали 1000 респондентов в возрасте 18-74 лет в Латвии, Литве и Эстонии.

