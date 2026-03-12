Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Лоцманское судно, севшее на мель у порта Скулте, до сих пор не снято (2)

12 марта, 2026 13:58

Новости Латвии 2 комментариев

Лоцманское судно, севшее на мель в водах порта Скулте, будет снято с мели на этой неделе, сообщил агентству ЛЕТА руководитель порта Скулте Игорь Акулов.

Руководитель не смог предоставить подробную информацию о запланированных работах. Ранее, 8 марта, была предпринята попытка снять судно с мели.

Руководитель порта сообщил, что водолазы изучили потенциальное загрязнение нефтепродуктами акватории и пляжа, и продолжается сотрудничество с ответственными службами. Корпус судна также был осмотрен, и утечки нефтепродуктов или их потенциального источника обнаружено не было.

Акулов осведомлен о фотографиях и аэрофотоснимках, опубликованных очевидцами, на которых запечатлено нефтяное загрязнение, но выразил недоумение по поводу того, как они появились, поскольку в настоящее время загрязнения нет.

Начальник порта заявил, что на судне имеется только необходимое количество топлива, и оно не перевозит дополнительного груза нефтепродуктов.

Государственная служба охраны окружающей среды (VVD) также подтвердила агентству LETA, что утечки с судна, которое все еще находится на мели недалеко от порта Скулте, не произошло. Водолазы осмотрели буксиры, севшие на мель из-за льда, и не обнаружили никаких повреждений судна или утечек загрязняющих веществ в окружающую среду.

Как подчеркивают эксперты, место происшествия и его окрестности находятся под постоянным наблюдением в тесном сотрудничестве с администрацией порта Скулте, которая предоставляет оперативную информацию о текущей ситуации. О происшествии также проинформирована Береговая охрана ВМС.

Портовая администрация VVD также пояснила, что пятна на поверхности воды, видимые на фотографиях, по своему происхождению и визуальным характеристикам соответствуют материалу, образовавшемуся в результате процессов обработки древесины и торфа в предыдущий период. Этот тип органической пыли, попадая в воду вместе со снегом и талой водой, образует тонкий слой, который визуально может напоминать пленку из нефтепродуктов.

В то же время, служба указывает, что никаких признаков присутствия нефтепродуктов, которые обычно обладают специфическим запахом и образуют однородную пленку с характерным радужным эффектом, не обнаружено ни в акватории порта, ни в прилегающей прибрежной зоне.

Управление по охране окружающей среды продолжает следить за ситуацией в сотрудничестве с администрацией порта Скулте, и в случае обнаружения каких-либо угроз загрязнения или рисков для окружающей среды, будут незамедлительно приняты необходимые в таких ситуациях меры, в том числе с привлечением других ответственных учреждений.

Уже сообщалось, что 3 марта в районе Саулкрасты, в портовой зоне Скулте, в Рижском заливе, при резком изменении направления ветра дрейфующая ледяная масса вытолкнула из канала работающее в порту лоцманское судно, в результате чего оно село на мель и значительно накренилось из-за ледяной массы.

После оценки ситуации было принято решение эвакуировать пятерых членов экипажа, находившихся на борту, из соображений безопасности. Эвакуация была осуществлена ​​вертолетом Национальных вооруженных сил (НВС).

Как сообщило LETA командование ВВС, запрос о помощи поступил от Координационного центра морских поисково-спасательных работ (MRCC). Судно находилось недалеко от порта Скулте, где под ним образовался большой ледовый покров, и оно сильно накренилось, представляя опасность для людей на борту.

Из-за сложных погодных условий и льда спасательные службы не смогли добраться до корабля ни пешком, ни на лодке, поэтому для проведения спасательной операции был задействован вертолет ВВС.

Все пятеро человек были спасены в ходе операции.

Порт Скулте — четвёртый по величине порт в Латвии. Ранее сообщалось, что среди небольших латвийских портов наибольший грузооборот в прошлом году был зафиксирован в порту Скулте — 1,017 млн ​​тонн, что на 28% меньше, чем в 2024 году.
 

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (2)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать
Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (2)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (2)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (2)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (2)

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (2)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (2)

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать