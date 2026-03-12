Руководитель не смог предоставить подробную информацию о запланированных работах. Ранее, 8 марта, была предпринята попытка снять судно с мели.
Руководитель порта сообщил, что водолазы изучили потенциальное загрязнение нефтепродуктами акватории и пляжа, и продолжается сотрудничество с ответственными службами. Корпус судна также был осмотрен, и утечки нефтепродуктов или их потенциального источника обнаружено не было.
Акулов осведомлен о фотографиях и аэрофотоснимках, опубликованных очевидцами, на которых запечатлено нефтяное загрязнение, но выразил недоумение по поводу того, как они появились, поскольку в настоящее время загрязнения нет.
Начальник порта заявил, что на судне имеется только необходимое количество топлива, и оно не перевозит дополнительного груза нефтепродуктов.
Государственная служба охраны окружающей среды (VVD) также подтвердила агентству LETA, что утечки с судна, которое все еще находится на мели недалеко от порта Скулте, не произошло. Водолазы осмотрели буксиры, севшие на мель из-за льда, и не обнаружили никаких повреждений судна или утечек загрязняющих веществ в окружающую среду.
Как подчеркивают эксперты, место происшествия и его окрестности находятся под постоянным наблюдением в тесном сотрудничестве с администрацией порта Скулте, которая предоставляет оперативную информацию о текущей ситуации. О происшествии также проинформирована Береговая охрана ВМС.
Портовая администрация VVD также пояснила, что пятна на поверхности воды, видимые на фотографиях, по своему происхождению и визуальным характеристикам соответствуют материалу, образовавшемуся в результате процессов обработки древесины и торфа в предыдущий период. Этот тип органической пыли, попадая в воду вместе со снегом и талой водой, образует тонкий слой, который визуально может напоминать пленку из нефтепродуктов.
В то же время, служба указывает, что никаких признаков присутствия нефтепродуктов, которые обычно обладают специфическим запахом и образуют однородную пленку с характерным радужным эффектом, не обнаружено ни в акватории порта, ни в прилегающей прибрежной зоне.
Управление по охране окружающей среды продолжает следить за ситуацией в сотрудничестве с администрацией порта Скулте, и в случае обнаружения каких-либо угроз загрязнения или рисков для окружающей среды, будут незамедлительно приняты необходимые в таких ситуациях меры, в том числе с привлечением других ответственных учреждений.
Уже сообщалось, что 3 марта в районе Саулкрасты, в портовой зоне Скулте, в Рижском заливе, при резком изменении направления ветра дрейфующая ледяная масса вытолкнула из канала работающее в порту лоцманское судно, в результате чего оно село на мель и значительно накренилось из-за ледяной массы.
После оценки ситуации было принято решение эвакуировать пятерых членов экипажа, находившихся на борту, из соображений безопасности. Эвакуация была осуществлена вертолетом Национальных вооруженных сил (НВС).
Как сообщило LETA командование ВВС, запрос о помощи поступил от Координационного центра морских поисково-спасательных работ (MRCC). Судно находилось недалеко от порта Скулте, где под ним образовался большой ледовый покров, и оно сильно накренилось, представляя опасность для людей на борту.
Из-за сложных погодных условий и льда спасательные службы не смогли добраться до корабля ни пешком, ни на лодке, поэтому для проведения спасательной операции был задействован вертолет ВВС.
Все пятеро человек были спасены в ходе операции.
Порт Скулте — четвёртый по величине порт в Латвии. Ранее сообщалось, что среди небольших латвийских портов наибольший грузооборот в прошлом году был зафиксирован в порту Скулте — 1,017 млн тонн, что на 28% меньше, чем в 2024 году.