Руководитель не смог предоставить подробную информацию о запланированных работах. Ранее, 8 марта, была предпринята попытка снять судно с мели.

Руководитель порта сообщил, что водолазы изучили потенциальное загрязнение нефтепродуктами акватории и пляжа, и продолжается сотрудничество с ответственными службами. Корпус судна также был осмотрен, и утечки нефтепродуктов или их потенциального источника обнаружено не было.

Акулов осведомлен о фотографиях и аэрофотоснимках, опубликованных очевидцами, на которых запечатлено нефтяное загрязнение, но выразил недоумение по поводу того, как они появились, поскольку в настоящее время загрязнения нет.

Начальник порта заявил, что на судне имеется только необходимое количество топлива, и оно не перевозит дополнительного груза нефтепродуктов.

Государственная служба охраны окружающей среды (VVD) также подтвердила агентству LETA, что утечки с судна, которое все еще находится на мели недалеко от порта Скулте, не произошло. Водолазы осмотрели буксиры, севшие на мель из-за льда, и не обнаружили никаких повреждений судна или утечек загрязняющих веществ в окружающую среду.

Как подчеркивают эксперты, место происшествия и его окрестности находятся под постоянным наблюдением в тесном сотрудничестве с администрацией порта Скулте, которая предоставляет оперативную информацию о текущей ситуации. О происшествии также проинформирована Береговая охрана ВМС.

Портовая администрация VVD также пояснила, что пятна на поверхности воды, видимые на фотографиях, по своему происхождению и визуальным характеристикам соответствуют материалу, образовавшемуся в результате процессов обработки древесины и торфа в предыдущий период. Этот тип органической пыли, попадая в воду вместе со снегом и талой водой, образует тонкий слой, который визуально может напоминать пленку из нефтепродуктов.

В то же время, служба указывает, что никаких признаков присутствия нефтепродуктов, которые обычно обладают специфическим запахом и образуют однородную пленку с характерным радужным эффектом, не обнаружено ни в акватории порта, ни в прилегающей прибрежной зоне.

Управление по охране окружающей среды продолжает следить за ситуацией в сотрудничестве с администрацией порта Скулте, и в случае обнаружения каких-либо угроз загрязнения или рисков для окружающей среды, будут незамедлительно приняты необходимые в таких ситуациях меры, в том числе с привлечением других ответственных учреждений.

Уже сообщалось, что 3 марта в районе Саулкрасты, в портовой зоне Скулте, в Рижском заливе, при резком изменении направления ветра дрейфующая ледяная масса вытолкнула из канала работающее в порту лоцманское судно, в результате чего оно село на мель и значительно накренилось из-за ледяной массы.

После оценки ситуации было принято решение эвакуировать пятерых членов экипажа, находившихся на борту, из соображений безопасности. Эвакуация была осуществлена ​​вертолетом Национальных вооруженных сил (НВС).

Как сообщило LETA командование ВВС, запрос о помощи поступил от Координационного центра морских поисково-спасательных работ (MRCC). Судно находилось недалеко от порта Скулте, где под ним образовался большой ледовый покров, и оно сильно накренилось, представляя опасность для людей на борту.

Из-за сложных погодных условий и льда спасательные службы не смогли добраться до корабля ни пешком, ни на лодке, поэтому для проведения спасательной операции был задействован вертолет ВВС.

Все пятеро человек были спасены в ходе операции.

Порт Скулте — четвёртый по величине порт в Латвии. Ранее сообщалось, что среди небольших латвийских портов наибольший грузооборот в прошлом году был зафиксирован в порту Скулте — 1,017 млн ​​тонн, что на 28% меньше, чем в 2024 году.

